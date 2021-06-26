4月15日，蔡英文總統連發4篇臉書，昭告接見美方卸任官員訪問團，並貼出與訪團成員的大合照，連她所領養的3隻退役導盲犬都入鏡。除了誇耀台美關係持續深化，美國對台灣的支持堅若磐石，蔡總統更對訪問團說，「在這波疫情當中，台灣努力守住防線，維持蓬勃的經濟活力。」不到10天，台灣就爆發本土疫情，且如星火燎原不可收拾。

民眾籠罩在疫情的恐懼之中，蔡總統要大家趕快打疫苗，此時殘酷的事實浮現，台灣根本缺疫苗可打。為了安定人心，蔡總統宣稱6月會有200萬劑「外購」疫苗到貨，但支票馬上跳票，「外購」疫苗沒來，蔡總統只好四處找「外援」疫苗，謝長廷、蕭美琴輪番上陣求援，終於盼到日美相繼宣布捐贈疫苗。

台灣獲捐疫苗，當然值得慶幸，但民進黨不悲已有500多條人命亡故，只顧大內宣慶賀，不斷自我吹捧成績斐然，眾黨徒更爭相邀功，荒唐如喪事喜辦。此時不識相羅智強跳出來，硬是要戳破民進黨用大內宣掩飾防疫失能、疫苗採購不力的假象，他大聲譴責蔡政府一年半來一事無成，不僅自己買不到國際疫苗，還阻擋民間購捐；更刻意捅馬蜂窩，接二連三用「疫苗乞丐」刺激民進黨，跟蔡英文對槓，逼得府院黨聯手，1450傾巢而出，蔡英文御駕親征。讓民眾看破，民進黨除了伸手牌，什麼牌的疫苗都買不到。

當民進黨再拿立陶宛捐贈AZ疫苗大內宣時，民眾開始質疑，為什麼駐外單位會請求一個國民所得比台灣少八千多美元、疫情比台灣的嚴重得多的國家捐贈疫苗，政府還高調欣然接受，這不是大內宣、不是疫苗乞丐是什麼？

可惡的羅智強，搞亂民進黨的疫苗大內宣，民進黨大力反擊，給羅智強扣上「 汙辱台灣，羞辱友邦」罪名，為他帶來了不少負面聲量。疫苗議題還在延燒，羅智強為此付出了代價。但對民眾來說，因此揭穿了國王的新衣，讓大家看清是誰讓台灣淪為疫苗乞丐，無論他付出的代價有多高，也都值了！張德厚快評》可惡羅智 搞亂民進黨大內宣

4月15日，蔡英文總統連發4篇臉書，昭告接見美方卸任官員訪問團，並貼出與訪團成員的大合照，連她所領養的3隻退役導盲犬都入鏡。除了誇耀台美關係持續深化，美國對台灣的支持堅若磐石，蔡總統更對訪問團說，「在這波疫情當中，台灣努力守住防線，維持蓬勃的經濟活力。」不到10天，台灣就爆發本土疫情，且如星火燎原不可收拾。

民眾籠罩在疫情的恐懼之中，蔡總統要大家趕快打疫苗，此時殘酷的事實浮現，台灣根本缺疫苗可打。為了安定人心，蔡總統宣稱6月會有200萬劑「外購」疫苗到貨，但支票馬上跳票，「外購」疫苗沒來，蔡總統只好四處找「外援」疫苗，謝長廷、蕭美琴輪番上陣求援，終於盼到日美相繼宣布捐贈疫苗。

台灣獲捐疫苗，當然值得慶幸，但民進黨不悲已有500多條人命亡故，只顧大內宣慶賀，不斷自我吹捧成績斐然，眾黨徒更爭相邀功，荒唐如喪事喜辦。此時不識相羅智強跳出來，硬是要戳破民進黨用大內宣掩飾防疫失能、疫苗採購不力的假象，他大聲譴責蔡政府一年半來一事無成，不僅自己買不到國際疫苗，還阻擋民間購捐；更刻意捅馬蜂窩，接二連三用「疫苗乞丐」刺激民進黨，跟蔡英文對槓，逼得府院黨聯手，1450傾巢而出，蔡英文御駕親征。讓民眾看破，民進黨除了伸手牌，什麼牌的疫苗都買不到。

當民進黨再拿立陶宛捐贈AZ疫苗大內宣時，民眾開始質疑，為什麼駐外單位會請求一個國民所得比台灣少八千多美元、疫情比台灣的嚴重得多的國家捐贈疫苗，政府還高調欣然接受，這不是大內宣、不是疫苗乞丐是什麼？

可惡的羅智強，搞亂民進黨的疫苗大內宣，民進黨大力反擊，給羅智強扣上「 汙辱台灣，羞辱友邦」罪名，為他帶來了不少負面聲量。疫苗議題還在延燒，羅智強為此付出了代價。但對民眾來說，因此揭穿了國王的新衣，讓大家看清是誰讓台灣淪為疫苗乞丐，無論他付出的代價有多高，也都值了！

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