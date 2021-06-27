現在已是原子彈初出現時快20年以後，知識完備，技術進步，與當年的情形已大不相同了。柏格曼復強調，一個國家的內戰，往往會比對外國作戰還要慘烈，這些事例，可見之於英國克倫威爾時代，法國大革命，蘇共之於沙俄，甚或美國之南北戰爭。故加強國防科技研究，不祗可提高自保能力，振奮民心士氣，也可促進經濟進步升級，何樂不為。而且，核武研製，是把原子能科技用在戰爭方面，是不得已的自保之道；原子能實際上還有廣泛的和平用途，像原子能在醫療方面的應用，非破壞性偵檢技術及核能發電等都大有前景。

尤其台灣地狹人稠，能源短缺，主要的能源依賴海外的煤炭及石油，而這些原料，體積龐大，輸運困難，一遇戰事，海路若被封鎖切斷，就無以為繼，台灣的生存，即面臨嚴重威脅，故核能發電，也是要在發展核武的同時考慮的問題。

蔣介石聽了以後，深覺有理，於密會結束前表示，要藉重柏氏的經驗，協助中華民國從事這些方面的研究工作，柏氏亦欣然表示同意。這次日月潭蔣介石、柏格曼和唐君鉑三人的三天密會，是台灣由加工出口走向高科技研究的里程碑。台灣的電子、光電、精密加工以及核能發電等事業，實由此核武、火箭飛彈、電子的研究投入而發軔，從而賦予了中華民國新的活力。

柏格曼教授返回以色列後不久，蔣介石於民53年(1964)春節後，發佈一項重要人事命令，調退除役官兵輔導委員會主任委員蔣經國為國防部副部長，調陸軍供應部司令唐君鉑為國防部次長。這就表明了要安排蔣經國先生掌國防部，而以唐君鉑為實際執行者，推動以核武、飛彈、電子為主的新一輪國防科技建設。蔣介石隨即向唐君鉑面授機宜，立即規劃在國防部內，依下述三項條件，招考現役軍官，並自民國53年秋季起，送往美國、歐洲、日本等國深造。這就是其時國防部內稱為「國防計劃進修」的人才培訓計劃。初步辦法是，每年考選50名軍官送出國外進修，以十年為期，培訓科技軍官五百名。唐君鉑奉命以後，亦立即召請時任我國駐美大使館陸軍武官劉元發返台，接任兵工學校教育處長職務，主辦前述計劃進修事宜。並於民53年(1964)春夏間，通令全軍，凡具下列三項條件中之一者，得以報考：

一、凡國內外大學理工科系畢業獲有碩士以上學位者。

二、凡具理工科系學士學位，並曾在飛彈部隊工作二年以上，表現優異者。

三、目前正在各軍中研究單位工作，成就傑出者。

這項招考，在民53年(1964)6、７月間結束，計依柏格曼教授提議的各個科系，共錄取了50名軍官，由劉元發處長召集，在台北市新生南路原兵工學校內一個會議室中集合，分配各人初步任務，亦即出國進修時各員應研習的重點。五十個人自然就有五十項研究命題，都與原子彈、火箭飛彈及電子等項有關。這五十位軍官，除少數幾位選擇歐洲之德國，及日本而外，絕大部份都選擇前往美國。（待續）