中美兩強格局，已進入當下世界格局的常態，美國雖然仍據有霸權餘威，但也已是日薄西山，自我感覺的成份居多，那些過去式的一言九鼎，一呼百諾，也就祇供往事堪回味。現實告訴人們，美國過去那種對待G2的態度與手段，在對待當下的中國，全不見了，美國遇到了從未有過的對手，它不止是政策失靈，比政策失靈更為嚴重的是智慧失靈，從前任的總統川普，到現任的拜登，在與中國的博弈上，呈現在世人面前的不是智慧，而是愚蠢與無能。

在國與國的鬥爭中，雙方都是全力以赴的，美國向來是一個以力取勝的國家，若非力不從心，他豈能容忍中國穩坐G2位置，早就應置之死地而後矣，既然不能勝之以力，謀攻便成為當下美中鬥爭中的主戰模式，這無疑是美國的一個短板，美國有很多所謂的智庫，智庫當然是高智商人才的總匯，它雖然不是一個決勝千里的策士機構，但它卻是策士們不可或缺的智慧源泉，當下美國的策士們，接過智庫輸出的智慧，為當政者所策劃的對中策略是什麼呢？曰搧動中國對台動武，也即是激化中國的武統。

從前任美國總統川普將新冠病毒，汙稱武漢肺炎開始，美國以輕薄的口吻對待中國，拜登取代川普後，美國的輕薄態度，不但未曾稍改，反變本加厲，收買了幾個輕薄之士，共同製造出新疆種族減絕，強迫勞動等悚人聽閒事件，枉顧多年來新疆棉花都是機械化生產，硬是將謊話當作真話來說，目的只有一個，激怒中國，失去理智與平衡。另方面積極以台灣牌來剌激兩岸情緒，中國為了反制，也以台灣牌來還敬美國，擺出威逼的姿態，讓美方捉摸不定或以為中國入戲，拜登於G7峰會中強調台海安全的重要，會後更積極邀約日印南韓等亞洲國家，同樣以台海安全為重點，邀夥兒表達關切，為未來創造制裁中國的機會佈局，其目的都在激怒中國，發動台海戰爭，俾美國借機重拾霸權，以霸主姿態邀約多國，宣佈制裁那個肉中剌的G2中國，只要對中國發動制裁，便是美國霸權的回歸。

台灣社會可以不關心中美間的競爭，或兩國間的是與非，但不能不關心自身的安危，中國的戰略家喬良，從不認為中國有所謂的台灣問題，在他的戰略思維下，祇有中美問題，根據他的這一戰略定義，解決了中美問題，也就解決了台灣問題，也就是說，在中美問題未解決之前，不會發動對台灣的武統戰爭，除非台灣宣佈獨立，或正名制憲等實質性走向台獨。那麼本文所擔心的是什麼呢？怕的是台灣社會或領導人，將美國邀夥表達對台海安全的關切，真以為是實至名歸的愛台灣，台灣得了伸展拳腳的機會，也跟著恣意輕薄中國，一旦超過臨界點，惹怒中國發動戰爭，其後果將不堪設想，要知道美國絕對不會介入，因其介入一定會引發核子大戰，此戰中美雙方都輸不起，中國輸了失失去台灣，美國輸了失去霸權，美國會為了台灣付出如此沉重的代價嗎？（作者為陳大權，現居美國紐約州）