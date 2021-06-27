一直知道六月第三個星期日是國際慣例上的父親節，也一直過的是這天的節日。

它比較好記，與母親節的「計算方法」相似；而且還和老爸的生日相近（比如今年）。

後來在8月初去了台灣，發現滿街都是「對爸爸好一點」之類的父親節促銷，讓我十分懵逼：父親節不是早過了嗎？

才知道，台灣的父親節，是每年的8月8日。

01

台灣在8月8日過父親節，也不是近幾年才開始的。

早在民國時期，8月8日就已經是我們專屬的父親節了。

1945年8月6日，上海《申報》刊文《八八父親節緣起》，介紹美國為紀念歐戰中陣亡將士的妻與母，曾發起創立母親節；中國也應該發起創立自己的父親節。

而「父」字形同「八八」，且「八八」讀音也與「爸爸」相同，應該將8月8日作為中國的父親節。

於是8月8日，就成為了父親節，並在台灣沿用至今。

跟大陸一樣，台灣在這個為父親設立的節日裡，更多的是商場促銷領帶、皮鞋，餐廳找噱頭打折，還有滿屏的「父愛如山」雞湯。

但我好像還真沒怎麼蹭著打折，「買禮物」給老爸。

細細回憶一下，母親節有時候會送老媽花，但父親節送過老爸的，實在不多。

更多是一個擁抱、一句祝福。

印象深一點的，可能就是這幅畫了。

很明顯，它既不精緻，又不美觀，甚至與父親節毫無關係。

但我記得，那一年的6月，還是住讀生的我，只能在週末趕工這份禮物。

不知道熬了多少夜，從構思、選色開始，不知道畫了幾周，把ddl從父親節硬是拖到了老爸生日那天，才得以把畫送出去。

但，完成度並不高：那會兒，新到手的水溶彩鉛用得還非常生疏，環境色上得一塌糊塗；原本的背景應該鋪滿了充滿細節的花草，應該有超過十種花；牆磚應該塊塊分明，除了褐色的底面還應該有輕微的青苔作為細節。

但老爸接過它，硬是細細看了一圈，放進畫框裡，和老媽被送的那份一起，好好收藏。

02

我給老爸的，其實並不多。

但老爸卻給過我很多。

小學，基本上都是他接我放學。

我小時候特別膽小，很怕陌生人，跟陌生人搭話的時候經常先打好腹稿，在說話的時候則會完完全全變一個音調（以前認識我的人應該知道）。

還常常有被害妄想症，感覺一不留神自己就會被抓走。

下午4：35，每每走出校門，我的第一件要事是護好書包底層錢包裡那20塊錢，第二件要事就是在人群中搜索老爸的帽子。

人頭攢動，我又不高，即使老爸不矮，我也只能看到他頭頂的帽子.

只要望見了那頂黑色鴨舌帽，我砰砰直跳的心才會重新安定下來，回到正常的速度。

要是沒看到，4：35到4：40，就是我盯著手機看的時候。

那會兒在網上聽說，不能把聯繫人存親戚的名字，我那手機的聯繫人全是全名，就連家裡座機都寫的是地名兒。

所以本應按拼音排在前面的聯繫人「爸爸」愣是排在了許多同學的後面，我就一個一個地翻。

翻到老爸的名字，把大拇指放在通話鍵，隨時準備按下後，我才會繼續仰頭，尋找老爸的身影。

一到4：40，我便準時開始電話轟炸。

不過，這種情況很少。

多數，我的心慌只停留在剛剛出校門的那幾秒——出了校門，就能看到老爸的鴨舌帽和他高高舉起的手。

老爸做的菜也很好吃。

特別喜歡老爸做的絲瓜，可能是放櫻花蝦的緣故，特別甜特別鮮。

每次我都會把湯汁淋在米飯上拌著，能多吃兩碗飯。

還有台灣版本的蒸茄子。

茄子切段，在電鍋裡蒸熟，沾上特製醬料，別有風味。

櫻花蝦蛋炒飯也很美味。

記得那會兒老爸還看美食節目，做飯特別講究。炒個飯蛋黃蛋白還得分開處理，給多少油、給什麼香料，混在一起才能讓炒出的米粒粒分明。

餐桌上，他總是獻寶「這道菜怎麼做的」「那道菜挑了哪一部分香料」，最後再問「怎麼樣，好吃吧？」。

老媽管我學習和心理會多一些，陪伴我的時間多了很多，但每次遇到令人苦惱的人生岔路口時，老爸也會陪伴我。

雖然他可能不像老媽一樣給我幾個選項，分析好利弊，但他會安靜地聽我糾結，然後給我一個擁抱，說：「自己好好思考，我只給你一個建議，但未來怎麼走是你自己的事。」

「但無論你選擇什麼，我們都會支持你。」

03

但，老爸在我去年面臨岔路口時缺席了。

那是我高考分出來，準備填志願的時候。

剛出分的那幾天，偷偷哭到沒有淚水再流，翻著填志願的那本手冊，感覺自己的未來一片黑暗。

那會兒特別後悔，感覺自己好像什麼都沒有了。鐵廢物一個，沒有意義，沒有價值。

但我和老爸還是視頻了。

分數被飛快掠過，然後聊了聊日常，就像每一次視頻通話一樣。

沒有任何一個人怪罪我了什麼。

甚至還特別驕傲自豪地說，我能考上985，特別值得高興。

那一瞬間，特別想念老爸的擁抱。

除了特別的大事，老爸也會和我日常聊聊天。

去年的父親節，也沒能和他一起過。

今年的父親節，中間依舊隔著一段海峽。

但我相信，祝福的心意，總是能傳達到的。（AveryMorgan/現居武漢）

本文來源：一家兩岸公眾號

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