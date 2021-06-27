近幾個月來，關於某種「絆索部隊」（tripwire force）的論點在美台軍事界發酵，其中包括2020年秋發表在美國陸軍專業期刊上的一篇文章，以及美國《陸軍時報》（Army Times）在6月23日關於美國陸軍協會（Association of the U.S. Army）專題座談會的報導。

雖然目前美軍在台灣並沒有常駐部隊（防守美國在台協會的美軍陸戰隊員除外），但從歷史來看，在美國1970年代正式與中國大陸建交前，美軍在台灣派駐有3萬部隊。因此美國智庫列星頓研究所（Lexington Institute）執行長湯普森（Loren Thompson）對於美國陸軍在美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）中的角色便主張，要是美軍想認真在太平洋對抗解放軍，那就有必要在台灣常駐一支裝甲旅戰鬥部隊。

湯普森認為，這類部隊的部署能夠讓中國大陸了解到，在大陸打算攻打台灣時、或向東推進太平洋的第一天裡，就要和美軍對抗了，他還強調「衝突一開始就在那了，是沒有任何東西可以替代的」。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員卡拉科（Tom Karako）則呼應，美國陸軍有必要繼續研發陸基遠程精準飛彈系統。

其實，美軍派駐台灣的想像也曾出現在好萊塢電影中，2001年上映、由勞勃瑞福和布萊德彼特所主演的《間諜遊戲》（Spy Game）便曾出現此一橋段，劇中美軍特種部隊要出發去蘇州解救被關押的中情局探員時，美軍特種部隊出發的駐紮基地所在地英文發音便赫然出現了「澎湖」。

台灣應拋開美軍常駐的想像

近年來，美中之間的競爭多於合作，雙方很明顯地持續在印太地區進行一場戰略競爭，隨著美中兩大強國的緊張持續升高，雙方若爆發戰爭，夾在台灣海峽與太平洋中間的台灣勢必首當其衝，台灣是無法置身於事外的，不是台灣要不要參與的問題，而是台灣本身便身在其中，就算台灣不想、也是沒辦法說不的。

因此，對於台灣的執政者以及藍、綠、白各黨派陣營而言，在面對兩岸關係和美台關係上便面臨了一種政策上「理性選擇」的「囚徒困境」，到底在美中台關係中，台灣該如何抉擇與自處，而如果不偏向美中任何一方的話，那麼台灣自身又是否有足夠能力去夾縫求生呢！

這是每次台灣在執政者選舉時，各黨派領導人與參選者都無法逃避的問題，既是一種表態、更是一種基本立場，而不是單單以「務實」兩個字就能一語帶過避談的，就算台灣選民一時之間肯「埋單」，中國大陸和美國也不會這麼輕易就被「忽悠」的。

以現在蔡英文與民進黨政府的做法來看，其「倚美抗中」就是一面倒的對美國扈從、對中國大陸抗衡，但其實，台灣不應對於美軍常駐台灣存在有過多的期盼，台灣應該拋開這樣的想像，因為屆時代表美軍要孤注一擲了。

美國若真的為了「制中」而決定在台灣派遣常駐裝甲旅戰鬥部隊的話，勢必會影響其長久以來刻意對台灣所保持的戰略模糊政策，也將引起中國大陸的強烈反彈，對中國大陸而言就是美國毫不掩飾地破壞了兩岸的「現狀」、形同侵犯中國大陸的「核心利益」，將迫於情勢被逼啟動「武統」，如此反而更讓台灣社會和台海局勢面臨強大壓力與戰略風險。

相較於川普由商場大亨出身及強烈個人性格的「自走砲」，就拜登這個美中台關係的「老江湖」而言，現階段是不會這樣做的，因為這樣做顯然並不符合當前美國的國家利益與戰略利益。

以美國「友台」、「挺台」的背景因素來看，台灣是美國「抗中」、「制中」的棋子與工具沒錯，拉攏夾縫中的台灣也符合美國當前國家利益與戰略利益，但美國是不會為了台灣而貿然與中國大陸開戰的。

畢竟，台灣對於美國，僅具有「印太戰略」下的地緣戰略利益跟部分發展利益、而不是美國自身的「核心利益」，且美國也深知台灣問題始終是中國大陸的「核心利益」，這是美中雙方在對於彼此利益層次認知上的差異性，美國一貫以來是贊同「一個中國」政策的，甚至已經投入了數十年的時間與資源，來確保兩岸的「現狀」跟對於台灣地位的模糊性，又豈會輕易冒著讓這個「現狀」改變的風險派遣軍隊常駐台灣。

在蔡英文採取其「聯美抗中、親美制陸」的對外政策方針下，對美國的政策與美台關係絕對是其重中之重，然而，正所謂「月盈則虧，水滿則溢」，台灣切不可過於自信地依賴美國的「友誼」與「幫忙」，不必順水推舟的迎合美國的偏好，國際政治前是沒有「純友誼」的。

美國對台的「真議題」與「假議題」

中國崛起改變了美中關係基本格局，美中雙方經過了多年摩擦及測試，都在看誰能鬆動對方的地區承諾、誰能施加更大影響力，可由雙方在南海與東海的船艦部署看出端倪，顯示出了雙方權力與利益在亞洲的衝撞。

既然中國大陸對於美國國家利益與戰略利益構成了最重大的挑戰，那麼在拜登與布林肯的領導下，美國肯定會持續延續強硬的抗中政策，而在此大方向之下，對於被大陸視為領土主權一部分、卻又存在某種「分治」狀態的台灣，自然成為美國在應對中國崛起挑戰的策略手段之一，美台關係也就成為美國可以操作的議題了，這才是美國對台灣的「真議題」，而不是派遣軍隊常駐台灣。

總的來說，美國於兩岸的涉入需要相當技巧與利益權衡，除了行為要符合美國的國家利益與戰略利益外，另一方面還須注意中國大陸是否會過度反應，並作適時的「調控」。

蘭德公司（Rand Corporation）的資深政治學家Michael S. Chase便指出，美國在兩岸的利益相當複雜，若美國所提出的政策造成兩岸關係的惡化，這種衝突也可能會反映在美中關係上讓美國利益受損，例如南海的衝突與北韓的核武問題等會容易受到中國大陸的阻撓，但美國對於兩岸「現狀」也同樣不會採取放任不管，因為兩岸單方面改變現狀也是違背了美國本身的利益。

（作者為國立聯合大學助理教授、國立台東專科學校助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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