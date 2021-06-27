不久前中央銀行的幾位理事公開出書，批評央行貨幣政策缺乏透明性，以及以往的操作模式不合時宜。歸納他們的主要重點如下：第一，央行應減少干預匯率，貨幣政策與目標應盡量透明化、講清楚，並在央行理監事會議中更充分的討論。第二，新台幣升值已成為常態，央行匯率政策面臨轉折點，不要再像以往一樣的干預，企業要有心理準備。

雖然之前已有不少討論，但本文擬就貨幣政策透明化的論點，再加以討論。其實相較於過去，央行近幾年在公開場合談論貨幣政策、目標，公布理事會會議記錄摘要，乃至於對房地產的看法，次數並不少，也努力朝逐步透明化的目標邁進。

就國際比較而言，除了美國、加拿大、英國等少數國家之外，公開透明闡述自己國家的貨幣政策、目標的國家並不多，透明化並非央行必要的績效指標（KPI）。尤其是把貨幣政策、目標完全透明化，是否也意味著未來我們的央行喪失了部分的貨幣政策主權？也讓外匯的投機客或投資客有明確的狙擊目標呢？尤其是當外資銀行，股市資金進出大，在台灣外匯交易占有壟斷性的地位。

在學術上而言，央行的貨幣政策、目標，適度透明可提高效率，但完全透明化則不然。過去的文獻也指出，台灣央行的透明化程度並不算低，同時，中等且適度的央行透明化、對外的溝通頻率，反而是最適當的透明化程度。

至於宣稱新台幣升值已成為常態，匯率政策面臨轉折點，政府應減少干預的論點雖然言之成理，但就實務、理論上，小型開放經濟體的央行很難完全擺脫適度介入匯率的操作。

就實務上言，台灣是淺碟子的外匯市場，一天的交易量有限，其中少數幾家股市資金進出多的外資銀行，又占了三～四成，占有絕對的壟斷性力量，加上常常集中且單方向的衝擊市場。如果政府不干預，貨幣政策、目標又講清楚、說明白，底牌都亮了出來，匯率豈不被炒翻天了，更遑論還有虎視眈眈的避險基金。香港之所以必須保持4000億美元以上的外匯存底，就是擔心避險基金狙擊香港和美元之間的聯繫匯率，台灣能不擔心嗎？更何況近年來兩岸關係不佳，一旦有突發的緊急狀況，大量資金的流出、匯率的巨幅波動，恐怕是國人難以承受之重。

在對企業的衝擊上，外資一天買賣外匯新台幣幾百億元，外加股市、保險資金的殺進殺出，政府可以完全不作為嗎？一旦匯率劇烈波動，在面對傳統產業、中小企業、出口商、一般民眾的抱怨，加上立法院立委的斥責，央行恐怕一個頭兩個大。面臨實際操作時，才知道壓力的沉重。

在產業的影響上，台灣近年來半導體電子資訊業的絕佳表現，掩蓋了不少台灣產業發展的真相。近年來，產業M型化的現象更加凸顯，高科技表現一枝獨秀，傳統產業、服務業者則有落差。一旦政府聽任新台幣大幅升值，加上五缺問題嚴重，傳統產業恐怕不是留在台灣升級轉型，而是以外移出走來回應。而服務業又是規模破碎，無力提供高薪的就業機會，台灣產業空洞化的現象會更加無解。

就理論而言，匯率有很大的外部性，匯率的大幅波動會影響進出口、外債、投資、旅遊觀光等，它不像商品的價格，可以隨意大幅波動，影響的層面廣泛，而難以迴避。

其次，匯率早已不是由商品、服務貿易決定，金融面的熱錢、炒匯的外資銀行，才是匯率決定的關鍵，聽任外資炒作、熱錢的興風作浪，將置企業於險境。更何況貨幣政策被充分預期到，政策就會完全失效，這是學術上的通則。有哪一個國家會推出自縛手腳的貨幣政策呢？

就國際經驗的借鏡而言，美國的貨幣政策、目標透明化固然值得借鏡，但美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC），除了官派的理事外，不少是各地區聯準會的行長，有豐富的政策與實務操作經驗。台灣的央行理事們，除了官派代表之外，多數是沒有實務經驗的學者，基於他山之石，是不是也應該適度增加有實際政策及操作經驗的銀行家呢？

有鑑於此，就實務、理論上的需求，小型開放經濟體在外匯市場適度的干預匯率仍有必要。至於央行理事要求透明化固然有其崇高的理想性，但貨幣政策及其目標的透明化應逐步、適度進行，並提出若干透明化的項目、具體作法。強求、催促貨幣政策的透明化，其實是劃錯了政策的重點。

現階段央行政策的重點，應該是採行管理式浮動匯率制度，以維持新台幣匯率的穩定。同時，有效掌握匯率的波動，並協助企業避險，透過更多的政策工具與企業教育，來協助傳統產業、中小企業、出口商避險，這才是真正的當務之急。