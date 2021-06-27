物價上漲非常明顯，譬如超商的盒裝蛋，原本30多元，最近漲到50元，這次物價上漲是全球性的。物價上漲壓力下，美國聯準會暗示將提前升息，大陸宣布大規模釋出庫存，並嚴查企業囤積居奇。他們為什麼那麼緊張？

通膨有兩種。一種是成本推動，一種是需求拉升。前者是原物料與能源價格上漲後反映成本；後者是需求增加帶動物價上升。通常需求推動的通膨有利經濟，第一種則會壞事。

因為成本增加造成廠商漲價，若消費者因價格上漲而減少購買，生產者因消費降低而減少投資，經濟將會停滯，這就是1970年代痛苦的停滯型通膨。為壓抑通膨必須升息，當時台灣放款利率超過16%。年輕人如今房貸利率不到3%，如果利率升到這程度，每個月繳款金額將增加5倍。

近期國際原物料漲得很兇，傳產股因油價大漲、鋼價大漲、銅價大漲、運費大漲，股價上漲數倍。不會只漲股市，終將反映到消費者物價。

主流媒體很少討論物價上漲，甚至很少監督政府。政府也不緊張，看不出有任何前瞻的防範措施。疫情仍然嚴重，通膨還不明顯，想想解封後的報復性消費的影響，物價上漲會更厲害。

超前部署不是嘴巴講，要實際作為，政府該處理通貨膨脹了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※