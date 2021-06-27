好不容易，食藥署通過了台積電與永齡基金會的專案許可，接下來慈濟基金會與四個地方縣市，也希望能夠比照辦理，民進黨卻顯得猶豫不決。

其實食藥署要限制許可的數量，兩家只能各捐五百萬劑，就顯得很詭異。台灣現在是疫苗荒，如果郭台銘錢多……呃我是說有愛心，想要捐贈一千萬劑、兩千萬劑，對台灣有什麼不好？

既然食藥署都說，兩家的文件已經齊備，那麼應該是不限數量的專案授權，若有其他公益組織想要共襄盛舉，可以直接捐錢給永齡或者台積電，走現有的流程即可。

不諱言，上海復星本有BNT疫苗一億劑的優先出貨權，但因為大陸尚未開放國外疫苗的輸入，而剩下許多額度。這也就是說，BNT疫苗是台灣唯一能夠買到現貨疫苗的管道，而且數量之多，可以滿足「群體免疫」的所有需求。

如果執政者願意轉個念，把所有的缺口都由BNT疫苗補齊，其實現在防疫的所有問題，也都不是問題。

如果民進黨還是要卡在「扶植國產疫苗」這個結，那國產疫苗廠商到底要賺多少，台灣人湊一湊現金給你們好不好，拜託了。

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