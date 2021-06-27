港、澳駐台辦事處相繼暫停運作，象徵維繫兩岸關係的臍帶逐一脫離，對主管兩岸事務的陸委會而言，如此關係的「重大突破」恐怕也羞於宣傳，民眾自然不會意識到問題嚴重。兩岸關係等不到陸委會主委邱太三上任時聲稱的春暖花開，上任不到四個月已是天寒地凍，導致「氣候異常」的成因，除了責怪陸方毫無誠意外，陸委會似乎也拿不出新的說法，更別提因為疫苗問題那一句「假好心」的有心之言，企圖把疫苗稀缺的內部問題，逕而甩鍋給大陸偽裝成外部問題，如此北風作風，又如何能盼到陽光普照？兩岸關係也好，或者蔡總統26年前曾提的一國四區關係也罷，會好才有鬼。

港、澳駐台辦事處的關閉，不會是簽證的技術問題，而是政治問題的延續。陸方曾質疑台方近年連串行徑嚴重破壞港台關係，檯面下的破壞工作真相為何人民不得而知；但檯面上，蔡政府在逢中必反的基調上，對香港近年「民主活動」的聲援是公認的不遺餘力，前年的反送中浪潮，也在無意之間替接近下台邊緣的民進黨進行續命，如果因此而綠營對香港友軍投桃報李，自然無可厚非，但此舉不但無助兩岸關係進展，反而徒增陸方疑心，在雙方關係緊繃之時無異是火上加油。

再對照總統蔡英文對香港蘋果日報停刊所說：「自由的台灣，會一直撐著香港的自由。也盼望港人深埋心底對自由民主的企盼，有朝一日，能讓東方之珠再次璀璨。」這是一句漂亮話，但也等於是一句廢話。台灣的民主自由在兩岸對峙下都已自身難保，有何餘力「撐香港」？而蔡政府對待中天關台的標準，又比港府高尚多少？

至於質疑港府以國安理由打壓蘋果說法，不妨對照2019年一則新聞：閣揆蘇貞昌上任後，積極打擊假新聞，維護台灣的民主環境，某基金會今天公布一項調查顯示，高達74.1％的民眾認為「國家安全比新聞自由重要」。如果台灣人也認為國家安全高過新聞自由而樂意配合政府，我們有何立場要求對岸保護新聞自由應重於國家安全？何況在解釋國家安全定義上，從來只會是主觀而狹隘，這種要求不僅顯得無理，更是自討沒趣。

關於台灣對待香港問題的做法，一向慈悲為懷的邦交國梵諦岡提供了標準，教廷外交部長蓋拉格被記者質疑為何教廷積極替黎巴嫩示威者發聲，卻對香港沈默？他表示，因為對黎巴嫩說了有效，對香港說了沒用。他也說教廷當然也可以對香港局勢發表很多得體的表面之詞，以贏得國際媒體的稱讚。但不會對香港局勢促成任何影響。

梵方說法並非不理解香港民眾，而是梵方深知聲援不代表幫助到香港民主，反而有加劇惡化的可能，不管是站在外國或是宗教的立場，尋求有意義的對話來敦促中國早日建構香港民主的合理框架，才是最終解決問題的辦法。然而台灣選擇與梵方不同的做法，不僅是放棄達成目的的可能，而且在手段使用上近乎無情，又如何能讓陸方不質疑台灣的動機不單純？

對台灣而言，香港的民主重要，兩岸和諧同樣重要，雙方關係改善反而能促使中共在對待香港民主問題上，儘管不一定是心甘情願地而必須有所節制。或許是因台灣在民主進程開放之快速，讓多數人看不慣這種帶有中國特色的擠牙膏式民主，但現實而言，要求14億人口且帶有威權統治的國家，一夕之間放棄對秩序的管控，不僅是不切實際，更必須考慮自由與失序是一體兩面，沒有秩序又何來的自由？

放棄以懷疑視角看待對方，是兩岸關係解凍的不二心法，兩岸關係解凍，香港民主何愁不能有漸進式進展？愛香港是目的，請別把它手段化，否則只會阻礙了香港民主。

（作者為自由撰稿者）

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