美台高層頻頻釋放雙邊關係堅實友好的訊號，即將離任的美國在台協會處長酈英傑宣示，他在任內已完成美台安全合作等「四個增進」；副處長古立言直言，美台關係已有「根本改變」。美國對台政策確實出現前所未有的改變，但世界局勢瞬息萬變，緊密連動，5千多公里之外的阿富汗變局看似無關台灣，卻直接衝擊美中戰略競爭及美國印太戰略，亦將對台灣產生漣漪效應。國安不容任何疏漏，台灣須抱持戒慎恐懼之心敏銳觀察，切忌以短淺的視野過度自大、自滿。

白宮承認是場打不贏的戰爭

拜登力排眾議，堅持履行競選諾言，在「911」事件20周年前完成美國全面撤軍阿富汗，終結長達20年、耗費2.5兆美元、2300名美軍犧牲的「永遠戰爭」。沒有70年代退出越戰時的「光榮和平」口號，白宮這次承認「阿富汗衝突是一場打不贏的戰爭」。拜登25日在白宮對阿富汗總統加尼保證，「我們將繼續和你們在一起」，但他說「阿富汗人必須要決定他們的未來」，這才是最真切、殘酷的事實。

美國在阿富汗挫敗的效應不會因撤軍而如魔術般消失，《華爾街日報》引述情資報導，在美軍撤離後，阿富汗政府將在6個月內被「塔利班」組織取代，雖然加尼駁斥這是不正確的臆測，1975年的「西貢淪陷」慘況是否在阿富汗首都喀布爾重現，已成為國際關切焦點；甚至更極端、殘暴的「蓋達組織」或「伊斯蘭國」可能捲土重來，若阿富汗淪為國際恐怖主義的溫床，美國本土及盟邦的安全都將受到威脅。

擺脫這場美國史上最長久的戰爭，是困難的政治抉擇，拜登的決策具有充分的戰略及政治正當性。尤其在拜登政府以中國為首要威脅的核心戰略之下，美國必須縮小「非必要」的軍事行動，將所有資源、軍力、智慧都轉用到強權戰略競爭，落實拜登政府以實力地位圍堵、嚇阻中共的戰略目標。

反對派人士批判拜登的決策固然反映了美國國內政治氛圍與期望，但從地緣戰略角度來看，過於理想化、單純化，不盡符合現實。如隸屬美軍「印太司令部」、以日本橫須賀為母港的「雷根號」航空母艦戰鬥群因支援「中部司令部」，確保阿富汗撤軍安全順利，卻造成美國在西太平洋敏感海域沒有航空母艦的罕見現象，也暴露出美國海軍軍力短缺的事實。

亞洲盟邦皆持觀望態度

另外，美國撤軍形成政治、軍事真空，阿富汗政府須尋找新夥伴填補，俄羅斯與大陸可能趁虛而入。當拜登宣布自阿富汗撤軍的同時，大陸立即宣布將「一帶一路」延伸到阿富汗，使中國在中亞、西南亞的影響力更形壯大。同時，美國印太戰略的重要支柱印度將承受更大壓力，無論現行阿富汗政府繼續維持，或由塔利班掌權，印度都必須分散資源加強北方防務，無形中削弱在印度洋牽制中國的力量。

到目前為止，日本、南韓等亞洲盟邦對美軍撤出阿富汗都持觀望態度，保持緘默。如阿富汗政府不幸被塔利班推翻，美國的地位與威信將遭遇最沉重打擊，他們勢將重新評估、甚至質疑美國的實力及對共同自由價值承諾的信用，連帶影響拜登政府加強盟邦及夥伴合作，建構對中共包圍網的重大戰略工程。這也是為何部分美國專家主張，在阿富汗至少應維持象徵性的軍力，展現穩定力量，避免災難性的崩盤。

遙遠的阿富汗很少出現在台灣外交決策的雷達幕上，從總統以降，政府決策官員只熱衷鼓吹美台關係「真朋友、真進展」，最近更是大肆宣傳美國捐贈250萬劑新冠肺炎疫苗、恢復「美台貿易暨投資架構協定」（TIFA）談判等，以掩飾新冠肺炎疫情失控及政府捉襟見肘、無能因應的窘況。

但無論以現實地緣政治及美中台三方實力消長分析，區域安全機制及台海安全形勢並非美台雙邊關係就能決定，美國單方的承諾與支持也不足以確保台灣安全。阿富汗與台灣情況不盡相同，難以類比，但從美軍在阿富汗的困境來看，台灣安全若由美中強權對抗及美國勝出的單一因素保障，未來將是高度不確定狀態。