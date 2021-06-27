針對防疫破口，傳出監察院擬約詢中央疫情指揮中心指揮官陳時中，行政院長蘇貞昌卻說此刻苛責陳時中及防疫團隊相當不厚道也不公平。但蘇揆別忘了，Delta病毒株已入侵屏東，此時若再講厚道，才是對因疫病逝人命的不公平。

目前監察院對疫情調查案主要有兩大部分，分別是監委浦忠成、蘇麗瓊針對「3+11」決策過程似未見完備案；以及監委林郁容調查疫苗整備及採購政策似有不周。另監委王美玉等則對苗栗移工管理和萬華阿公店管理違失等進行調查。

從監委調查案的內容來看，皆與此波本土疫情爆發有關，且當初開放3+11決策過程迄今是謎，民進黨立院黨團又表決反對公開決策的會議紀綠，顯然是用多數暴力掩蓋防疫破口的真相，身為監督行政權的監察院、監委豈能坐視不管。

猶如新北市長侯友宜所說，他早在去年3月即向蔡總統呼籲入境普篩，8月還到行政院會報，但被行政院裁示沒有這個必要。而陳時中堅持不普篩，還替機師開了國境大門，監委要查3+11決策過程，當初否決侯友宜的蘇貞昌，卻好意思拿「厚道」二字來搪塞，無非也是替自己脫罪。

新冠疫情爆發迄今，指揮中心在特別條例護身之下，儘管許多政策遭外界質疑「雙標」和不妥，仍一意孤行，地方政府只能照單全收，但此次本土疫情爆發如同照妖鏡，不僅戳破指揮中心號稱「超前部署」的假象，更凸顯政府疫苗政策錯誤和邊境管制的疏漏。

Delta病毒在台已12人確診，在疫苗短缺及覆蓋率不足之下，台灣防疫沒有再犯錯的本錢。監委此刻約詢陳時中多半是宣示意義，但一個約詢動作就被指責是不厚道，蘇揆厚臉皮的心態才真是令人心寒。