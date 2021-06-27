疫情像火災，星星之火，可以燎原，從5月15日到現在，我們承受了大爆發的第一波衝擊，很多人期望疫情快快平穩下來，從3級警戒降級，那怕暫時也好，民眾需要喘息。

疫情像火災，怕悶燒，怕死灰復燃。去年以來許多國家封城又解封，沒多久又封城，關鍵字是「疫情過去了」，防疫指揮官、首長都曾拍胸脯說過這話，所以解封，所以民眾歡欣鼓舞，接著疫情又起。如是者三，像洗三溫暖。

大多數國家與城市都經歷了3波疫情，有其結構性。以美國為例，雖然醫療科技先進，但貧富不均，醫療保險與資源可及性落差甚大，疫情一波又一波，各有其年齡層、病理與社會經濟特徵。簡單說，第一波係境外移入，以旅客為傳播媒介，出現在社經地位相對中上的人口中，重症與死亡者往往是老年人與有慢性病史的人。若疫調得宜，醫療機構小心謹慎，疫情尚能控制。我國的部立桃園醫院感染事件、諾富特防疫破口的初期，大約屬於這個階段。

第2波是持續的、隱性傳播的社區感染階段，一旦開始，幾乎沒完沒了。染疫者多為需要每日工作的工人、服務業者、送貨員等，這些人收入不高，主要以勞力換取溫飽，居住的社區人口密度高，人與人之間難以保持距離。他們的老年親屬所在的護理之家、長照機構爆發院內感染。高血壓、糖尿病、洗腎患者通常首批罹難離世。台灣目前正在這一波之中，稍早在萬華、板橋等地爆發，其後某些醫院與護理機構中鏢，最新的發展是北農公司與北藝中心工地大量確診，都符合第2波的特徵。

第3波發生在原來與社會隔離的緊密社群中，例如監獄、軍隊、毒癮勒戒所、移民收容所等。台灣已露出這一波的苗頭，例如電子廠的外籍移工宿舍、少數軍事單位等都發現群聚感染。

美國幅員廣大，各波段發生的時間未必一致，但依序發生，共通的現象是：一旦社區感染，每一波段的人群與特徵從未徹底根除。原先曾寄望於疫苗施打率突破60%人口數時，能形成群體免疫，但因有最新的印度Delta病毒肆虐，傳播威力更勝以往，7月4日全國全面解封的希望已然落空。

南韓也已有3波疫情。照理說，人們應能從一波又一波的疫情中學習，然而，實證研究顯示，前車之鑒不一定能夠感動後車之行，主因在於人們有「防疫疲勞」，也有「報復性」的社交與旅遊，一旦疫情稍緩，病毒就如野火，春風吹又生。

我們殷切盼望我國3級警戒能如期解除，但是民眾不能誤以為新冠病毒已經根絕。從國外的例子來看，一旦有社區感染，病毒就像幽靈，潛伏在社區掃毒的邊緣角落。我們仍要戴好口罩、保持社交距離，儘早施打疫苗，才能確保安全。（作者為台灣社會責任公益減害研究發展協會執行長）