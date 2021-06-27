已經肆虐印度、澳洲、英國等多國的Delta變種病毒，近日也進入侵了台灣社區。病毒突變後的結果最主要就是傳染性會增強，致病率也增加，面對新一波的病毒來襲，台灣需採取更嚴格的管制措施。

目前上市的疫苗中只有輝瑞、莫德納疫苗在注射兩劑以後，針對Alpha病毒仍然還有保護力，至於Delta病毒的保護效果則會下降，至於AZ疫苗注射兩劑的保護力會下降至60%，如果只接種1劑疫苗，則保護力下降至30%左右。這表示針對變種病毒的疫苗接種次數需要增加到3劑或更多，甚至需要開發針對變種病毒的第二代疫苗，才能遏止變種病毒的蔓延。

去年在第1波疫情時，我們當時正好因為政治因素考量，適時且強勢地阻絕了大陸的境外移入，如今我們所面臨的Delta病毒比去年爆發的原始病毒傳染性及致病性更強，目前全世界已經有超過80個國家發現Delta病毒，但中央流行疫情指揮中心此時阻絕境外的政策卻比上次鬆懈，尤其沒有及時進行從印度入境的管制，最近公布的5例境外移入被採檢出Delta病毒的個案都是由印度地區入境；另外還有一位入境澳門的本國人被篩出Delta病毒陽性，加上最近有秘魯返國的祖孫被篩檢出感染Delta病毒，造成本土個案的散播，顯示台灣的Delta病毒危機已迫在眉睫了。

台灣現在需要採取更嚴厲的入境管制措施，建議指揮中心普篩所有入境旅客， 並實施隔離21日，杜絕Delta病毒入侵的管道。另外本土Delta病毒疫情的監控也需持續加強，全力避免發生另一波流行。

目前全世界尤其是疫苗接種率高的國家，已開始出現變種病毒所引起的另一波疫情，例如英國。當印度發生Delta病毒大流行，許多印度富豪使用私人飛機進入英國，不嚴謹的防疫措施形成英國的破口，造成一發不可收拾的第4波疫情。

世界衛生組織的官員最近指出，Delta變種病毒正在變成全球主流的病毒，因為它顯著提高的傳染能力，要比Alpha病毒高出60%。最近在美國有10%的感染者都是由Delta病毒所引起的，而英國則高達99%。目前變種病毒感染的族群有年輕化的現象，主要是年輕人接種疫苗的比例較低。另外小於12歲以下的孩童目前沒有疫苗可以接種，雖然孩童比較不易得到新冠病毒，但確診後可長達數月至1年身體會持續感到不適，因此政府也必須重視。

我們現在疫苗的供應量嚴重不足，無法達到對付變種病毒可能需要施打3劑疫苗的量，加上對第二代變種疫苗的預購也遠遠落後其他國家，最近執政黨還阻擋超前預先規畫購買疫苗的提案，加上國產疫苗完全沒有針對變種病毒保護力的設計，無法讓人民對國產疫苗產生信心，從這樣的防疫布局來看，指揮中心的表現實在是不及格，令人擔憂。

面對Delta變種病毒的新危機，我們絕對不可再大意。台灣防疫雖然贏在起跑點，卻輸在中途，但願我們不要最後也輸在終點。（作者為三軍總醫院小兒感染科主任）