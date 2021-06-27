日前慈濟罕見地發布針對性極強的新聞稿，直指購買疫苗的必要性，懇請蔡總統比照授權永齡基金會一案，同意慈濟採購疫苗捐贈，對此，小英也和證嚴法師視訊通話，保證政府會積極處理慈濟案。繼郭台銘「八點聲明」後，慈濟也直接點名蔡總統，蔡政府應該了解，疫苗問題可能成為壓垮執政的最後一根稻草，各方質疑政府防疫不到位的力量已然集結，在防疫神話崩解的當下，政府處理再稍一不慎，都可能星火燎原。

慈濟作為台灣、甚至國際上極具公信力的慈善團體，證嚴法師本著救溺的情懷捐贈疫苗，但政府卻如郭董最初申請一般、給個軟釘子來消極以對。但慈濟和郭董一樣不放棄，證嚴法師和小英視訊時指出「採購疫苗是為搶救生命」，凸顯宗教情懷遠勝於政治權謀的算計，對政府的殺傷力可見一般。

以超高執行力成就霸業的郭董，要不是被政府的消極態度逼急了，又怎會祭出直攻蔡英文的「8點聲明」？而政府順勢找了台積電作陪，「斧鑿痕跡」頗深的妥協處理，凸顯了蔡政府以政治掛帥、權謀盤算的決策邏輯，在疫情嚴峻的當下，社會觀感很差。以郭董和慈濟在社會上的份量，既已對「既患寡、又患不均」的疫苗政策先後發難，照出了政府「防疫莫如政治急」的破綻，日後恐怕會有更多社會團體挑戰政府缺乏公信力的疫苗政策，讓政府疲於因應。

雙北市長柯文哲及侯友宜對中央防疫政策的攻堅，也是對中央政府強有力的制衡力量。侯友宜作為民意支持度最高的六都首長，近期批中央防疫的力道愈來愈強，不僅點名蔡英文、蘇貞昌，更直言「邊境防疫只做半套」，「中央不能一錯再錯」。對此，總統府尚無回應，蘇揆冷回應，雖然二人可能不想藉回應再拉高侯的民意，但中央流行疫情指揮中心無法積極有效補破網，只會讓政府頻頻失分，只靠網軍擦脂抹粉也撐不久。

柯文哲在這波疫情中，其素人「我口說我心」的性格再現，他直批政府講空泛數字、官員講幹話、阿搭馬孔固力等，早已在社群上廣為流傳；而民眾黨在社群上的文宣攻擊火力強，批評蔡政府不遺餘力，辛辣之程度甚至超過國民黨，不僅成功地和柯相互拉抬，也讓最近政黨支持度達到15%，和國民黨加總後的33%更已超過民進黨的支持度約10%。

這趨勢凸顯民間對政府不滿的力道持續加深，畢竟當民眾看到蔡總統在拜登推特上悼其愛犬、美國南佛羅里達大樓倒塌，她又在推特發文關心，反觀在台灣，因疫情往生者超過600人、民間採購疫苗案百轉千迴、政府訂購的疫苗到不了貨，施打疫苗也亂象叢生，當越來越多的社會反撲力量集結，蔡政府若仍受限於政治框架，不願積極改進，政權存續將可能危在旦夕。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）