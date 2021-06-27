堅持理念的人，永遠值得尊敬，這是指黎智英，也是指蔡衍明。

儘管黎智英與蔡衍明的理念南轅北轍，但兩人都富甲一方，都站在政府的對立面；如果選擇「順服」，他們這輩子的物質生活，都可以非常的富裕、安穩，但他們都沒有這樣做。

從中天的關台與港蘋的停刊，證明了台灣的民主，與香港，乃至於整個中國，是互相影響的。

馬英九剛上任總統時，陳水扁的官司開始進行，一開始大陸媒體也很喜歡報導，「哈哈，搞台獨的陳水扁坐牢了」，但漸漸地發現不對，大陸人民感受到，原來同樣是華人社會，真的可以「總統犯法，與庶民同罪」。

馬政府執政八年，「三民自」照三餐把馬英九當孫子罵，沒有被政府怎麼樣；國民黨雖然完全執政，但是在立法院照樣受到民進黨的掣肘，然後太陽花連立法院都占領了。

三權分立、民主制衡，對言論自由的保障，對司法獨立的尊重，台灣像華人世界的民主實驗室，讓每一位中國人，都能夠一窺民主的形狀。

也因此，在馬英九執政那八年，香港的自治，還維持著「下限」；筆者認為一部分的原因在於，北京還是希望香港能夠作為一個「櫥窗」，不要跟台灣差距太遠。

而在民進黨上台之後，情勢有了變化。民進黨似乎幫北京，開了許多的「綠燈」：民進黨修國安五法，香港也有了「港版國安法」；民進黨用社維法查水錶，港府用國安法干涉言論自由；民進黨關中天，港府關蘋果。

對大陸人民來說，這等於是「民主的幻滅」，而台灣網友則是把民進黨安上了「綠共」的綽號。當然從程度上來說，民進黨還是比港府收斂得多，這不見得是因為民進黨不想，只是台灣數十年來留下的民主遺產，還有黨外前輩的血淚斑斑，讓民進黨一時之間，還不能這麼做。

台灣的蔡英文總統，常常說要撐香港，但是她到底撐了什麼？香港朋友看得很清楚：「當初蔡用香港示威的影片來做選舉宣傳，這是我們流的血，選贏了之後卻沒有具體作為。」

民進黨為了選舉的利益，給予香港朋友高出現實的期待，就算這不是香港今天「兩敗俱傷」的原因，還是有道義上的責任。

一個國家，不可能只有一部分的人民主，所以「撐香港的民主」這句話本身是矛盾的，沒有民主的中國，又怎麼可能會允許民主的香港？如果要只追求香港民主，那論述到最後必然導向港獨。不說港獨好不好，就說連民進黨在台灣都做不到台獨了，港獨有可行性嗎？

台灣要撐香港，其實是要撐所有的中國人民——從習大大到廣場大媽——都對民主產生期待，抱持信心。就拿台灣來說，蔣經國也是專制者，但是他用專制結束了專制，只要條件允許，沒有道理認為未來的中國領導人，不會有一樣的想法。

台灣有部分支持香港民主的媒體，認為「敵人的敵人是朋友」，所以對民進黨非常的友善，乃至於有些縱容的程度。今天我們不妨回想，這種縱容，對台灣、對香港，到底是幫助，還是減分？

如果台灣的所有媒體，能夠像當年監督馬政府一樣監督民進黨，筆者相信從台灣開始，整個中國對民主的期待，會不一樣。

（作者為革實基金會副執行長）

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