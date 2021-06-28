換句話說，又遲了一步。至十五日夜，國防部據空軍偵察，以匪軍大部輜重向北行動，判斷匪有撤退徵候，一再催令剿總下達追擊命令。我認為匪圍攻黃兵團志在必得，沒有將吃到嘴裡的魚再吐出來的理由，一面請空運增援碾莊（未獲實現），一面仍督促邱李兩兵團猛攻救黃。果然，匪不但未退，且攻勢益猛，至廿二日晨，黃百韜將軍自殺殉國，第四十四軍軍長王澤濬重傷失蹤，第六十四軍軍長劉振湘被俘，第廿五軍軍長陳士章、第一百軍軍長周志道，負傷突圍至徐州。

黃兵團覆沒，所謂徐蚌會戰的命運已經決定了。

此時，北上增援之黃維兵團，於十一月廿四日、廿五日，進抵蒙城以北之澮河、渦河間南平鎮、雙堆集一帶地區，被共匪劉伯承阻擊，未能前進。於是徐州附近之主力與黃維兵團，及在蚌埠附近之李延年兵團，形成分離狀態，極端不利。國防部為策定爾後之作戰指導，於十一月廿四日下午，召集剿總參謀長以上人員會商，由部長何敬公主持，先由李參謀長樹正報告，並申述意見：「放棄徐州，原則同意，但須證明陳毅主力參加圍攻黃維兵團時，再開始行動為有利。」並一再強調「計畫固計畫，但是否能澈底實施，顯難保證。

此戰關係國家存亡，應請 總統或部長或總長親自指揮，則大軍振奮，將士用命，定可一戰成功。」此時，黃維兵團被圍，情勢已趨孤危，國防部乃於十一月廿七日電令「剿總劉總司令飛蚌埠指揮，徐州方面軍事，歸杜副總司令指揮。」我遂於廿八日遵令將指揮權移交給杜副總司令，而我自己則離開徐州飛到蚌埠指揮。

至卅日夜，忽然聽到徐州已經撤退的消息，我當然很關心。據十二月二日空軍偵察報告：「杜部已抵永城蕭勝間之青龍集、祖樓一帶，態勢整然。但匪軍則三五成群，共約四五萬人，隊形不整，紛紛向西急進。」我當即繪製情況圖，以代電空投杜副總司令，請其迅速擊破當面之敵南下，並謂「依目前匪軍戰法，判斷較我優勢之匪軍，可能採用圍困戰法，使我軍疲而亂時，乘勢攻擊。」請其注意。杜副總司令當時回了我一個電報說：「大軍作戰，貴在態勢，刻先擬調整態勢，再行大舉攻擊。」等到四、五兩日杜部大舉攻擊時，傷亡大，進展小。蓋因匪之圍困準備業已完成，而我軍又遲了一步。

此時，我在蚌埠知道不利的情形，顯然的杜副總司令解不了黃維兵團的圍，而杜亦將同樣遭受圍困。乃急赴南京面報 蔣公，請再給一個有力的軍，由我從蚌埠向北攻擊，解救黃維兵團，祗要黃維兵團的圍解了，杜部也就沒有危險了。

因為蚌埠當面雖然是匪幾個殘破的縱隊，但是我們自己的力量太薄弱，不足以摧破當面之匪。遲至十五日黃維突圍之前，才增援到一個楊幹才軍，不但太遲，而且無濟於事，結果是黃維兵團於廿七日為劉匪伯承全部包圍於雙堆集，同時其第八十五軍一○一師師長廖運周率部投匪，十二月十五日突圍之第十四軍軍長熊綬春將軍陣前自殺殉國，副司令官胡璉、師長尹俊、王靖之突圍而出，司令官黃維，第十八軍軍長楊伯濤，第八十五軍軍長吳紹周，第十軍軍長覃道善等被俘，其餘官兵收容，不足四千人。

而杜部則因十二月十七日起（黃兵團突圍後兩日），大雪連降十天，空運停止，官兵日以草根樹皮及馬肉果腹，撐持至民國卅八年元月十日，全軍覆沒，邱清泉將軍自殺殉國，孫元良、李彌兩司令官，第七十五軍軍長高吉人（重傷先飛出）、第五軍軍長熊笑三、第一三九師師長唐化南等，突圍而出。

寫到此處，我真痛心萬分，不忍再寫下去了。（待續）