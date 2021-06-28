讓我想想，喜歡這座城——廈門，是因為什麼呢？2006年至今已十載，那是匆匆一瞥間、日常生活中不經意縈繞心頭的鄉音和鄉容，要說「愁」也牽強，但確實是有些「惆」。

前天應朋友邀約至海滄貞岱村，一路大雨滂沱，拍掉身上的狼狽站在門口，像是回到六七歲的自己。

一張很大的茶几，一套混搭的茶具，角落一張書桌、一盞檯燈，還有凌亂但親切的玩具和雜物。那時候坐在地板的是我，聽著看著大人們高談闊論，茶一杯接著一杯，總是想著客人為什麼還不走呢？

客廳的白熾燈，映著卡啦OK的歌聲。我爸會唱蔡琴的《偶然》、施文彬的《傷心酒店》還有葉啟田的《乾一杯》。聽人說閩南語歌大多哀哀慼慼，總結精髓就是我失戀、我喝酒、我要拚搏。

前陣子遇到一位朋友說自己喜歡老歌，興奮地報了上述歌名，引起他一頭黑線，說：「你這些超綱了啊，至少是周杰倫吧？」連周杰倫都進入「老歌」行列，我愛唱的那些可能要進入「古董」隊伍了吧？一首蔡秋鳳的《金包銀》，唱得恍恍惚惚。

大雨短暫停歇，一樣的自建透天厝建築。一二樓有小小的中庭，是爺爺侍弄蘭花的地方，還有一面櫃子專門用來放紫砂壺，很多是爸爸從大陸各處搜羅來，過年帶回去的。那時候爸爸給爺爺選的禮物，大多集中在帽子、枴杖和茶壺，還有一年帶回的是厚厚一沓照片，全部是女人的照片，讓爺爺奶奶挑哪一個面相好、能相處看看娶回來侍奉他們、也照顧我。

現在的我已不需要被照顧。站在最頂樓往下看，天色雖然不好，灰樓綠樹間或幾幢橘紅色建築，並不貧苦的鄉野有種沉沉的心曠神怡，爸爸常常跟爺爺強調「家庭氣氛」的重要性。看孩子們玩得開心，也笑了笑。

在朋友家想著爸爸、想著爺爺、想著那段濛濛的台灣。小時候的新北市叫台北縣，裡面有個三峽鎮，鎮上有個中山公園，還有座鳶山和清水嚴祖師廟，路邊有很多檳榔西施的年代，半夜大人們呼朋引伴，不是快炒100就是姜母鴨、再不就是羊肉爐，幾瓶啤酒和瀰漫的煙霧，留下一灘灘紅紅的檳榔汁。這些，就是我所有的記憶了。

在這片土地越久越無法再回轉台灣，這裡有我的家庭、我的工作，現在每每落地機場，熟悉的親切猶在，卻像個觀光客。不再知道物價、沒有自己的房間，逛夜市要刻意模仿身邊「真正的」台灣人口音。因為一直在廈門的我，一開口常被以為是福建過去遊玩的，百思不得其解究竟是哪段腔調出了問題？

但在廈門，朋友卻說能聽出我是台灣人。像我們這樣小時候並沒有選擇權，跟著父母輩來大陸並成長的人，我常笑說我們就是「台灣海峽人」，兩邊沾一點、又兩邊不靠。

然而現在的疫情，連回去當個觀光客都像奢侈啊。在最像家鄉的地方，希望局勢能好起來，想，回去看看。（簡愉恩）

本文來源：兩岸青年公眾號

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