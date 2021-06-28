1954年馬斯洛提出人類需求的五個層次（生理、安全、社交、尊重、自我實現），其底層需求是「生理需求」，是維持生命基本需求，包括：食物、飲水、衣物、居所、交通等，如果這些基本需求得不到滿足，人類的生存就成了問題；滿足了生理需求，再來最重要的是「安全需求」，包括：人身與生命、家庭與財產、生活與工作等，如果對周遭的人、事、物感覺受到威脅，就會徬徨不安；近一個半月來的疫情三級警戒，已有部分台灣人民，基本「生理需求」及「安全需求」面臨困境，而對自身的未來感到強烈不安。

面對這波疫情，政府各部會於6月啟動紓困4.0方案，多少可解受災者燃眉之急；但疫情終有結束的一天，有工作、有收入才是生活；如果政府對超前部署，只說不做，對國家未來10年、20年後產業發展沒有規劃，我們也將看不到未來。

確保人類最基本「生理需求」及「安全需求」是人民對政府最卑微的要求；國家每次興衰的轉變，都是發生在產業技術有重大突破之際，產業技術若沒能銜接上「破壞性創新」的新科技，產業會失去競爭力，影響人民工作、就業與生活；人類根本需求就在溫飽與安全，關鍵點就在能源，能源改變了動能，動能改變了溫飽與交通；以車輛為例：蒸氣車、汽油車、電動車，因使用能源不同而進化，為什麼？世界許多先進國家會宣布2030年將停產汽油車，這是產業重大的轉變，不知政府關注到了嗎？

因科技突破，使生產成本大幅下降，性價比高的新產品取代市場已有產品，就是破壞性創新。「內燃機＋油箱」，是汽油車的動力系統，而「馬達＋大電量電池」，就是電動車的動力系統；汽油車，最重要、最貴的部分是內燃機引擎，內燃機引擎使用已超過一個世紀，已沒有成本下降空間；電動車，馬達也許像引擎一樣，但大電量電池，是「新科技」，有很大的成本降價空間；地球溫室氣體排放，人類已有很高的共識，電動車需求日增，電動車生產成本必然持續下降。

2003年特斯拉電動車成立，新創之初，以新北市林口區為生產基地，2008年10月第一批Roadster車在台產出，2009年響應其總統歐巴馬政策，將生產基地移回美國；Roadster早期有換電池服務，要價12000美元，現在特斯拉電池保固8年，幾乎沒有客人需要換電池；近年來，電池模組大約只賣5000到7000美元，價格幾乎減半，這個較便宜的電池，壽命較長，充電較快，安全性較高，而且容量還更大。

蘋果與特斯拉本質上都是電腦公司，只是設計的電腦，一個當手機用，一個當車子用；車子的設計以電腦為中心，則所有車上功能都會連接這電腦，日後的軟體更新，不用動到硬體就可以功能升級，要多一個功能，只要把硬體與車上電腦連接，用軟體來中央控制；車子的設計以引擎為中心，要多一個功能就需再加一個電腦、一個介面，工程浩大，而這多出來的電腦晶片，很可能和其它系統，完全沒有關係；特斯拉主要的錢是用在電池和電腦上，而電池和電腦又深受半導體科技影響，成本每年都會大幅下降，電動車成本低於汽油車應該會很快來到。

電池馬達傳動系統大約只需20個零組件，而內燃機系統至少要200個，這差別不是只在零組件數目，尚影響很多層面；汽油車要不斷進行爆炸、燃燒汽油及排廢氣，過程複雜且傷害零組件，所以汽油車維修的前15項中，電動車只有一項，就是充電插座蓋的替換，維修簡單又價廉；電動車幾乎可以不需要經常保養及維修，故不需廣設維修點，只要在幾個區域內開一個直營廠，就可以兼理區域內維修及行銷業務；電動車生產成本即將低於汽油車，功能好又環保，維修及行銷成本低，性價比高，電動車取代汽油車已指日可待；內燃機200個零組件上游廠即將面臨工作轉換，2020年疫情造成汽車產業重創，但全球尚有7680萬輛的商機，背後就是代表百萬、千萬人的生機；當2030年汽油車不再生產時，我們有多少人會受影響？這已是迫在眉睫，政府已超前部署了嗎？

綜上所述，2030年世界許多先進國家將停產汽油車只生產電動車，這個不僅只是汽油車產業價值鏈受到影響，與其相關的周邊產業，例如：加油站、維修站等也深受損害，這是產業發展史上一件大事，事關數百萬國人工作與生活，政府已未雨綢繆了嗎？