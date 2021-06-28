美國佛州一處公寓大樓無預警崩塌，4人罹難、百餘人失聯，台灣的蔡總統第一時間就對此事表達關切和慰問；昨天又進一步送上溫暖，在推特上表示：｢我的心與受到慘劇影響的人們同在。我代表台灣人民，期盼現場搜救順利，拯救仍被困的生命。」沒想一名美國網友在底下留言：｢蔡總統關心全世界每個地方的人民，除了台灣之外。」

過分了，真的過分了；踰矩了，真的踰矩了！身為國家領導人，對別國的不幸事件表達關切當然可以，但要看時機、看氛圍，國內目前疫情嚴重、變種病毒已經蔓延到國境之南、侵門踏戶到你老家門口了，再怎麼說也應該先解決燃眉之急，死亡600多人，妳有去探望一下家屬嗎？說過一句慰問的話嗎？國家的災難難道比不上外國的一棟大樓？

拜登的狗死了，總統也是忙不迭地送上愛心，在外交禮儀上這已經是失了格，拜登有搭理嗎？

相信很多人包括外交部都有人認為不妥，但蔡總統仍然只相信她的文膽、文青，一而再地做出貽笑大方的事來。太魯閣號頭七才過，她關心的竟是臉書觸及率。

為什麼總統想的都跟民眾不一樣？為什麼每件事都跟輿論背道而馳？連外國網友都發出嘲諷之鳴。總統，妳離人民愈來愈遠了！

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