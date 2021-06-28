即將迎來中共百年黨慶，中共總書記習近平在中共中央政治局「用好紅色資源、賡續紅色血脈」第31次集體學習，向出席的人員發表講話強調，中國正處於「實現中華民族偉大復興關鍵時期」，中共絕不能丟掉「謙虛謹慎」的傳統，也絕不能丟掉「不畏強敵」的勇氣。

自中共改革開放以降，奉行鄧小平「打左燈，向右轉」路線，也就是政治上堅持中共一黨專政，但在經濟上往資本主義市場經濟靠攏，這個政策隨著中國大陸加入WTO，造就了大陸近20年來的發達榮景。

習近平上台後，以紅色接班人自居，心心念念繼承馬列毛社會主義思想，意圖以「習近平新時代中國特色社會主義思想」作為傳承。於是，講求「內循環」、「國（企）進，民（企）退」，乃至近日「供銷社」系統的回歸，都是習近平往左偏的表徵。

對內則體現在思想意識形態上的嚴格掌控，網路言論環境的緊縮，並且推動黨為核心的愛國主義教育，以形成全民高度的意識思想集中。

這一套思想與政經體系，是中共當前標榜優於西方制度的法寶，也是中共自覺能和西方主流民主國家抗衡的底氣所在。當面對西方民主國家形成圍堵中國大陸陣容之際，中國會回復至改革開放以前的閉關自守，還是堅持扮演全球化體系中不可或缺的一員呢？

無論如何，決定中國「向左轉、向右轉」的關鍵，將是習近平，而非西方國家。

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