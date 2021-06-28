疫情當頭，快樂缺氧死亡案例頻傳，血氧機頓時一機難求，許多人上網向海外訂購，有人買到假貨，引發購物糾紛，但更多人受到衛福部的刁難，以血氧機為列管醫療器材為理由，要求提出醫師證明文件，民眾從海外郵寄血氧機回台，也要與海關重重交涉。連買血氧機也要管的衛福部，真是管太多了。

血氧機不需要專業醫療人員操作，也非侵入式器材，比快篩器材對人體造成的傷害都還要小，一般人也可以在家使用。結果衛福部在這種危機當下，還將血氧機當作列管醫療器材層層把關，這樣的管制在疫情當下是否合理？如果血氧機真的需要管理，新加坡政府又怎麼敢大規模向民眾發放血氧機？

衛福部的管理是否合理？從快篩設備的開放與否就可以看出來了。疫情初期衛福部沒有開放民眾自行快篩，導致民眾在懷疑自己染疫的時候缺乏快篩用具，等到要送醫院的時候已經來不及了，這也是疫情迅速擴大的原因之一。結果在廣大的民怨之下，衛福部才知錯能改，如今在四大超商都可以買到快篩用具，但價格比起海外仍然偏貴。

如果衛福部多一點彈性，疫情初期就超前部署開放民眾自購快篩器材，廠商在市場需求帶動下，就可以生產出便宜又準確的快篩用具，民眾在有症狀的當下也可以自我檢測，才可以有效控制疫情。

快篩用具終於准了，看不出來衛福部還有控管血氧機的理由。政府需要做的，只有確保血氧機的品管、避免購物糾紛而已，衛福部在此當下，不應該繼續妨礙人民自救！

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