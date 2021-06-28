躍演劇團的新型歌劇《勸世三姐妹》開場曲，一鳴驚人，不但「國罵」全出，且其中血淋淋、赤裸裸的強烈「暴力復仇」手段，令人聞之而生畏。自古以來，負心薄倖、拋妻棄子，乃至債務纏身，遺累家人的「臭男人」，所在皆有，更不時有人仗義執言，予以聲討，但既以「勸世」為名，則是否宜於以激烈的「恨世」、「怨世」語調予以表現，恐怕就非常值得商榷了。

此劇以閩南話組構而成，閩南文化，尤其是在台灣地區的發展，其優越性是不容質疑的；各種語言，都有其優雅與粗俗的一面，也都可能形成藝術，但如果我們承認，藝術對人類社會最大的意義，就在於其所挑引、啟迪的，無非就是人性當中的純真純善與純美，則就其開場曲而言，除了空具粗俗的暢快淋漓外，卻是完全背道而馳的，負責規劃的衛武營官方，豈能僅僅以「尊重多元性」一語，就敷衍帶過，而不作更周全的考量？

「我X恁祖嬤的老XX」，是閩南話中非常粗俗的詈語，居然可以堂皇登上高雄衛武營的國家藝術文化中心的舞台，且成為演唱的主軸，其驚世駭俗的力道，連「大港開唱」都得屈居下風。「多元文化」的創作，固然是應該受到尊重的，但表演的場合，則可能有適合不適合的區別。

直飆「國罵」，固然非常令人解氣，粗俗的話語，套句閩南話說，是「聳擱有力」的，有些時候，越是粗俗，越能夠舒洩憤懣，此所以家長、師長從小以「粗話」、「髒話」為戒，而口耳相傳，終是無法禁絕，實際上也無須禁絕。但是，在大庭廣眾，或是某些特定的場合，什麼話該說，什麼樣的表演適合，恐怕就須慎重考量了。

國家藝術中心，既以「藝術」為名，就須知，粗俗可能也足以形成藝術，但藝術卻非一定就要粗俗不可，在觀聽者未有「限制級」的區別時，空言「尊重多元文化」，是絕對掩蓋不了監督不周的責任的。

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