蔡總統約見鴻海創辦人郭台銘和台積電董事長劉德音8天後，行政院終於宣布專案採購所需的法律文件已簽署完成，但國人殷切期盼的這1000萬劑BNT疫苗，究竟什麼時候可以進口，進度依然不明；同樣有意捐贈疫苗的慈濟和工商團體，前者蔡總統雖承諾「政府會積極處理」，但似乎面臨著某種阻力，後續未見任何進展，工商團體的好意則早早就被行政院直接婉拒。

民眾自力救濟 出國打疫苗

在此期間，各地群聚染疫四處爆起，3級警戒3度延長，甚至可怕的Delta變種病毒已然入侵社區。當國外已在討論要施打第3劑以提升保護力時，疫苗嚴重不足的台灣，國人連第1劑的施打率都還只有7%，距離群體免疫的6到7成施打率還極為遙遠，不少國人只得自力救濟。

近期，赴美施打疫苗的旅客塞爆機場櫃檯，航空公司必須加開航次因應。日前關島開放外籍旅客可入境接種COVID-19疫苗，旅行業者順勢推出目的單純的「關島疫苗之旅」，號稱5天4夜「機加酒」旅費5萬元有找，開賣不到3天就有2千人次搶訂；為因應需求，旅行社還宣布將加開航次。

但中央流行疫情指揮中心突然提升入境檢疫措施，出國回台者必須入住防疫旅館或自費入住集中檢疫所14天，且檢疫期滿前需進行PCR檢測等。如此一來，民眾出國打疫苗的成本大幅拉高，以集中檢疫所為例，1個人1天的費用是2000元，檢疫期14天費用就接近3萬元，許多人不得不打消出國打疫苗的念頭。

台灣疫苗實在少得可憐，連一丁點的殘劑大家都拚了命去搶，所有預約電話打到爆，在這種情況下，政府為什麼還要一路卡民間捐贈疫苗，實在是令人無法理解。不少從失望到絕望的民眾，想用腳投票，卻計畫趕不上變化，出國打疫苗這條路已變得更貴、更麻煩；民眾不禁哀嘆，按照指揮中心的施打順序，真不知要等到何年何月才輪得到自己？

1年多以來，蔡政府不斷大內宣，說台灣是防疫模範生，如今證明，一切都是謊言。去年初，指揮中心公開叫民眾不要戴口罩，還做各種哏圖攻擊戴口罩的人。事後大家才發現，原來是因為國內口罩不夠，才叫民眾不要戴，當時指揮官陳時中還公開在記者會上用電鍋蒸口罩，想來令人感傷。

不點不亮的政府 別當順民

號稱防疫超前部署的蔡政府，其實一路是被民間的力量逼著走，幾乎每一個重要的防疫政策都是人民的意志戰勝了官僚的顢頇懶惰與傲慢自私，才終於可以實施。例如開放超商販售居家快篩試劑、執行入境篩檢等都是其他國家行之已久的措施，國內的專家學者、在野黨和媒體，也不知大聲疾呼了多久，陳時中終於才在日前宣布推出。快篩劑一推出就造成搶購，甚至引發群聚的風險，可見民眾的需求之殷，指揮中心的動作實在太慢了。

政府反應慢卻又一堆小動作、架拐子，跟民間搶功、讓人難做事。藝人賈永婕募集了超過300台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）和100多台動力濾淨式呼吸防護具（PAPR），指揮中心馬上表示政府也有採購啦。既然政府早就有買了，那為什麼各大醫療院所就是沒有？藝人吳宗憲捐贈快篩試劑供全國里長使用，食藥署忙不迭地提醒，吳先生的那款不能居家自用。要不是政府的篩劑又少又貴，民間又何需急著去採購呢？

民間捐贈疫苗，政府更是虛與委蛇，最終引爆民怨，蔡總統才決定面見劉德音、郭台銘二人，也和證嚴法師視訊通話，但疫苗進口依然逡巡不前。各界一定要慎防蔡政府七拖八拖，又給呼攏了過去。

由每日新增病例7日移動平均數趨勢圖觀察，這波疫情蔓延已基本控制住，但小群聚事件仍不斷引爆，看來疫情會長期拖延。於今之計唯有依賴大規模注射，早日形成群體免疫力，取得足夠疫苗乃政府重中之重的責任。民進黨政府一路以來的行事風格，已證明是一個「不點不亮」的團隊，防疫之路，國人千萬別做乖巧的順民，必須勇於提出要求、施加壓力，否則不知道還會出現多少像蒸口罩、搶殘劑這等可笑又可悲的事！