行政院會上周通過紓困4.0的精進方案，官方說法是讓領取資格放寬、更多人受惠，所以是更好的方案；行政院評斷方案好壞的標準明顯錯誤，這個標準產生的結果，很可能只是浪費納稅人的血汗錢罷了。

方案既曰紓困，當然就是要給予因疫情導致收入減少、影響生活所需的民眾，但政府以身分別作為發放補助金的標準，結果就會出現一大群人申請政府補助利息的「紓困貸款」，然後拿了錢去股市投資；也有自營生意者既然生意不能做，拿到紓困金後歡天喜地地「結伴遊台灣」，全島趴趴走旅行。

再如精進方案中，特別減免住宅用戶6月分的夏季電費，即不必依照較高費率收取電費。但事實上，許多用戶收入未受到疫情影響，例如國內製造業工廠生產未受影響，因此工作照做薪資照領，還有百萬軍公教人員收入亦未受影響，減免夏季電費實在道理不大。

當然，要玩政治、當好人，把錢撒越多、讓受惠者更多，就是行政院長蘇貞昌去年說過的「雨露均霑」，在政治上是「正確作法」，但從納稅人觀點看，卻是拿國庫錢做自己人情的浪費之舉，因此，行政院特別強調受惠人數變多，儼然受惠人增加就是政策更好、更「精進」，明顯錯誤。

台灣擁有一個全世界最強的財政部，大部分民眾的所得都在其掌握中，因此政府其實不難在紓困發放上可以做得更精準，讓確實有需要的民眾得到援助，而不是把錢亂撒一氣。民眾或許無法阻止政府亂撒錢，但至少該辨識他們「精進」的謊言。