外交部長吳釗燮23日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，針對大陸軍機擾台表示，大陸的軍事威懾不斷升級，台灣必須準備好，應對可能發生的軍事衝突。吳釗燮的解讀過於冒進，對台灣安全沒有好處。

吳釗燮錯誤解讀中美關係

大陸常態性派遣軍機進入我方防空識別區（ADIZ），但很少跨越中線，更未我挑戰12海里領空，判斷其目的不在挑起軍事衝突，而在宣示立場。惟在「料敵從寬」下，台灣確實須要在兵力整建上，檢視兩岸的軍事動態，進行應有的戰略評估及戰術因應。然而，兩岸軍事力量對比懸殊，2021年版的日本《防衛白皮書》中直言，台海兩岸的軍事平衡已朝對中國有利的方向變化，且差距逐年擴大，日本有必要關注美國對台灣軍售等今後動向。

為求台海和平及穩定，台灣強化對美關係，尋求美國提供台灣建構有效防禦所需的武器雖無可或缺，但如何打開兩岸僵局，重建雙方對話管道亦屬必要。在兩岸不對稱力量下，「以戰止戰、以武止戈」不是台灣應對大陸的方法。吳釗燮言下的「不對稱作戰」應為台灣「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的軍事整備，而不是與大陸拮抗的底氣。

吳釗燮亦知美、日支持台海和平與兩岸對話，呼籲北京「在兩岸之間建立和平、文明的關係，並進行對話，是台灣和中國的共同責任」，「台灣人民想要和平，台灣政府也是一樣。除了和平，我們也希望與中國對話。但跳探戈需要兩方合作，這是當然的」。其實，兩岸關係應非國與國的外交關係，理應由陸委會主委邱太三發言，但吳釗燮常站到兩岸關係的第一線，此道出蔡政府將兩岸關係定位為「外交」的心態，亦為阻斷兩岸對話的主因。

此外，對於蔡政府20日撤回我駐香港辦公室包括代理處長林振宙在內的7人一事，外交部在「臉書」（FB）發文直指，港府要求我派駐香港人員簽署「一中承諾書」，目的在於逼使我方承認中國對台灣的主權，外交部以戰狼式的口吻回嗆「門都沒有」。囿於「一中承諾書」簽署卡關，駐澳門辦事處亦僅餘1位陸委會官員留守，但「一中」問題未解，在留守官員簽證到期後，駐港、澳辦事處將無以為繼，兩岸關係中最具彈性的台灣與港、澳的官方往來形同中斷。

藉「憲法一中」轉圜兩岸僵局

「一中承諾書」源自1995年香港回歸前的《香港涉台問題基本原則與政策》（錢七條），但過去港府展現極大的詮釋彈性。前陸委會副主委趙建民證實，港府過去對「一中承諾書」只要求處長簽署，但在馬政府時期香港並不執行。若蔡政府願意言行一致，依據《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》界定兩岸「一中」，北京何須苦苦相逼駐港、澳人員簽署「一中承諾書」，在馬政府時即無此番要求不是嗎？但此不意味我方當時同意北京所定義的「一中」，兩岸對此心照不宣自可無礙正常交流。

「九二共識」下的「一中」為兩岸對話的共同基礎，無涉台灣接受北京的「一國兩制」統一方案，更不是北京片面加諸台灣的對話前提，因《中華民國憲法》本是「一個中國」。蔡政府若能跳脫意識形態，依憲法界定兩岸關係，應能創造兩岸對話契機，化解大陸「以武謀獨」的指控，降低台海緊張，無須如吳釗燮所言，「對武統做好準備」。

美國總統拜登不以冷戰類比美、中競爭，全球化下的國際秩序重構應非意識形態之爭，吳釗燮以冷戰思維看待中美關係將錯估形勢，貽誤兩岸關係改善。在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會第47屆會議上，中、美在人權議題上交鋒，聯合國成為民主與專制之爭的戰場，但相對於歐洲、加拿大、日本及澳洲等45國批判中國，共65個亞非拉國家及俄羅斯支持中國，挺中國的國家較去年大幅增加19國，其中印太地區除日、澳外，多數國家不表態。此雖不代表民主式微，但顯見美國的印太戰略力有未逮，印太域內國家就事論事，無意捲入中、美對抗，彼此分道揚鑣。

「修昔底德陷阱」絕非中美關係的歷史宿命，中、美應有足夠的外交智慧汲取歷史教訓，順應多數國家的期待，在國際秩序的架構下摸索合作的方式。而日本與歐盟內部亦有主張，應扮演中美中介與協調的角色，致力緩解中、美對立的主張。但蔡政府在「一中」原則上硬到底，放棄「憲法一中」的轉圜餘地，台灣將錯失新冠疫後國際政治、經濟重開機的先機，置國人於兩岸對立的險境。