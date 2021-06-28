經濟部長王美花日前突然宣布，行政院已針對中火燃氣機組核發特殊建築執照，如此一來，即可規避台中市政府的都審計畫；台電表示將迅速啟動簽約程序，希望第1部燃氣機組在2025年上線。

台中市政府與中央之間因中火換氣一事一直無法達成共識，主要是因為中市府要求一部新燃氣機組換2部舊燃煤機組，且要先拆燃煤後建燃氣，但經濟部不答應，理由也很簡單，電力會接不上。台電說，先拆了燃煤機組會影響近2.8%的電力。

根據台電統計，歷年最高用電量前10名，今年不到7月就占了7名，而且前3高都是在過去1個月以內創下的。此外，因為疫情的關係，台電取消6月夏月電價等多個優惠措施，可以想像，今年夏天的用電量勢必上衝。

所以，可別小看了這2.8%的電力，只因占全台發電量3.88%的興達電廠發生事故，就造成了513全台大停電！2025非核家園已經把台灣的電力供應搞得像缺疫苗之下，人人搶打殘劑一般的窘迫，蔡政府是一丁點電力都缺不起，所以中火的燃氣機組是非要硬上不可了。

王美花說後續會推動中火機組汰舊換新，真是說的比唱的還好聽。根據能源局新近出版的《108、109年度全國電力資源供需報告》，裡面根本沒有提到中火燃煤機組除役的規畫，所以蔡政府的話能信嗎？台中市政府一直擔心「燃氣上、燃煤不下」的惡夢，很可能真的會出現。

事實上，不是只有台中市或中部民眾要擔心空汙問題，整個台灣恐怕都要遭殃。按2025非核家園的規畫，4年後台灣發電配比是氣電50%、煤電30%、綠電20%，不過，眾所皆知，綠電是不可能達到的，而蔡政府去核化的行動也未見動搖，例如核二1號機將在這幾天正式停機，儘管事前不斷有專家強烈建議延役，但蔡政府不為所動。用電量一路成長，但是綠電上不來、核電必去之而後快，再加上國際零碳排的要求，蔡政府的能源政策前有埋伏、後有追兵，簡直是把台灣逼到山窮水盡，怎麼辦？

即將卸任的美國在台協會處長酈英傑，在告別演講中提到，美國非常樂意協助台灣進行能源轉型，減少煤炭與核電的使用，走向液化天然氣（LNG）及再生能源的方向；台灣美國商會在公布的《2021台灣白皮書》裡提到，台灣政府需加倍努力提升新的燃氣、太陽能與風能等再生能源發展。台灣太陽能與風能現在還完全不成氣候，大家隨便聽聽就好，倒是兩者皆特別提到燃氣，這豈是偶然？

考量到全球零碳排的要求，主要成分為溫室氣體之一的甲烷、碳排是燃煤5至6成的燃氣發電，同樣不會是清潔能源的選擇；更何況台灣天然氣98%以上仰賴進口，燃氣發電占比如此之高，很難讓人相信這完全是出於理性客觀的判斷與選擇。

中油在2018年8月11日與美國LNG最大供應商錢尼爾簽下25年、總採購金額7500億台幣的長期合約。根據能源專家陳立誠的估算，台灣使用美國進口天然氣發電的燃料成本較美國本土高3倍，再加上外媒曾報導台美天然氣交易的政商關係，不得不令人聯想，蔡政府執意從非核到增氣，這中間究竟有多少複雜的利益糾葛？「2025非核家園」真的是一則高尚的故事，還是國家級的浮士德交易？