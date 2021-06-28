澎湖縣即日起開放全縣50歲以上對象施打疫苗，預定7月12日前打完所有疫苗。（陳可文攝）

文化衝擊(culture shock) 隨著全球化的開展、通訊的進步，雖然逐漸的縮小，但是還是有很多認知的差距及根深蒂固的觀念，在各式的場域中就顯現出來。例如在學術交流的場合，講到傳統文化，發覺歐美學者很難理解仁、仁愛、仁義、仁政。西方沒有好的對應，自然很難了解。我先從一些觀察講起。

剛到美國時，發覺美國大學學校提供的宿舍，比外面自己去租房子還貴，學校裡的自助餐，乃至於文具用品，享地利之便都要價更高。在台灣，學生享受學校低廉的宿舍，校內餐飲跟各項物品更要優惠學生，價廉物美。

後來去大陸跟不少高校交流，發覺校內應有盡有，有食堂、澡堂、餐廳、修鞋、配鏡、雜貨店，甚至有市場服務教職員工，各項價格都非常低廉。學校還設有後勤部門，有時後勤部門的領導是副校長。學校對學生無微不至的照顧，反映無限責任的觀念。不過，最近也看到一些改革的呼聲說高校應該只管教學研究，這些後勤雜務應該外包，讓專業來經營，帶來效率。但說詞常常還是不脫學校可以提供在校生活人員更好的服務。

學校對學生的照顧，在兩岸三地還有一項特別的安排，就是低學費。歐美的學費相當高，搞到幾乎每個學生都要助學貸款，才有能力繳得起學雜費。兩岸三地學費收入都低到學校無法運營，都必須仰賴國家教育部編預算來資助。低學費背後當然有更深層的意義，因為要公平，要讓「三級貧戶都能夠唸得了台大」，要培養更多的人才。但低價的學費觀，表達的也是政府對學生提供的照顧。這種思維也可以推到人與人之間的關係，甚至國家對人民的關係，都有一種無限責任的觀念。

我先把它反過來說子女與父母的關係。我要問孝順的英文怎麼講？如果是「 尊重父母、尊敬父母、感謝父母」，那西方也都認可，都有對應的詞，就很好翻譯。但對華人來說，孝順是你對父母的一種義務，是子女對父母的一種天經地義的無限責任。西方沒有這種想法，就很難了解。

再來，我們進入儒家文化中核心的仁。子曰：「仁者，人也」。可見孔子認為「仁」是一個人做人的根本，而孔子又說：「仁者愛人」，可見愛人、有愛心是仁人重要的特色。接著《孟子‧盡心上》說：「親親而仁民，仁民而愛物」，意思是親愛親人而仁愛百姓，仁愛百姓而愛惜萬物，有推廣及差序格局的意思。這西方人的確不好領會。

至於仁義是仁和義的合稱，這是傳統讀書人最主要價值觀。《孟子‧離婁上》說「由仁義行，非行仁義」，意思是內心有仁才有義行；表面行為不是仁義。文天祥的絕命詩中：「孔曰成仁，孟曰取義；惟其義盡，所以仁至。」這是最高境界。而人與人之間的相處，義是朋友間信任的元素，武俠小說最講究俠義之氣。朋友間掏心掏肺，更要學關雲長的義薄雲天，甚至在義結金蘭後，有的還託孤，連下一代都要照顧。義，因此也是無限責任。

第三，在中國傳統的社會，帝王稱為天子，《尚書‧洪範》說：「天子作民父母，以為天下王」。人民是子民，政府的責任是必須照顧好百姓。《孟子‧公孫丑上》有言：「當今之時，萬乘之國行仁政，民之悅之，猶解倒懸也。」由此可推論，在傳統社會，人民期望的是大有為的政府，政府對人民的照顧是要有如父母，也要負擔無限責任。

在仁愛，仁義、仁政的認知下，從古到今，官就被帶上枷鎖，不是那麼好當。普遍當官的要案牘勞形，夙夜匪懈，不能偷懶。好的官哪有休假？要時時以百姓為重，如范仲淹講的，「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，套句現在最流行的話，當官的一定要「超前部署」。

因此這也就解釋了最近在疫情下，政府無法提供足夠疫苗保護人民生命安全，就是失職，就形成最大的民怨。

（作者為中信金融管理學院講座教授暨台大經濟系名譽教授）