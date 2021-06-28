近日輿論盛傳監察委員針對防疫多案打算約詢陳時中之事，行政院長蘇貞昌出面指「相當不厚道、非常不公平」。監察院今（28）日回應「依法，調查人員對案件內容不得對外宣洩」。看樣子，監察院長陳菊得頂住民進黨政府施壓，監委才查得下去，然而，台灣人民能相信陳菊嗎？

監察院發布新聞稿稱，有關監察院就「3+11」決策過程及疫苗採購等案進行調查，監察委員就調查案件皆須依據監察法第26條第3項規定：「調查人員對案件內容不得對外宣洩。」這訊息是對內部監委的約束，更像對連日來的政治效應封口止血、踩煞車。

無論是去年香港雅各臣中途殺出，阻斷東洋林全採購德國BNT疫苗、航空業「3+11」決策造成防疫破口、民間自力救濟採購外國疫苗、國產疫苗預採購時機引發炒股疑雲，無不攸關台灣人民生命財產安全，然而，身為防疫指揮官的陳時中就是不說清楚、不講明白，決策會議記錄拿不出來，連AZ疫苗代工破局也扯「有人不喜歡這樣」來唬弄立委，試問，陳時中眼中還有國會嗎？防疫破口滿天疑雲，老百姓確診、傷亡慘重，監委不該查嗎？

監察院長陳菊是民進黨大老，手中掌握彈劾、糾舉權力，如同一把無形的尚方寶劍，老百姓不一定期待她能斬殺貪贓枉法之徒，但無懼政黨惡勢力、挺自家監委查案，好歹給御史大夫樹立風骨、給自己擔任院長留個好名聲，也才能對得起自己和台灣人民。

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