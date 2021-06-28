政府去年便號稱已擬定數千劑疫苗採購計畫，但迄今似乎到處碰壁，無法順利進口。目前唯一到位的幾百萬劑疫苗，幾乎全靠美日等國捐贈。

由於疫苗數量嚴重短缺，幾個月來疫情不斷升溫。民間慈善團體體恤民瘼，不計毀譽，主動向政府提出數百萬劑的捐贈計畫，沒想到經過一個月了，依然在原地踏步。

6月初，某名嘴在政論節目上便已經預告，無論郭董或者是佛光山的捐贈，都會碰壁，因此事「會影響國產疫苗的巨大利益」。一個月快過去了，慈善團體捐贈BNT疫苗之事，依然遙遙無期，因為缺乏疫苗而死亡人數，已經在這個月底爬升到600多人。蔡政府依然不放手，還在以文件準備不齊為理由而卡關。

說到底，文件是否齊備、公文旅行時間是否能夠縮短，其實全在當政者的一念之間。如果有心要完成任務，這些似是而非的理由，都可以一一迅速解決。

如果蔡政府真的有心要協助這些慈善團體來加速流程，大可主動協助這些團體來跑流程，甚至可以幫為代辦、優先處理。我們不相信這些流程會需要整整一個月跑不完，因為這些疫苗是要用來救人命的，而不是用來搞政治鬥爭的，更不是什麼撈什子的「民主疫苗」！

如果申請流程過長，需要許多單位蓋章同意，只要政府有關單位，包括駐外單位，派員協助跑流程，必然可以大大縮短時間；但是如果是故意用各種技術手法來干擾流程，刻意拖延交貨時間來保護特定生技公司的股價與利益，而不在乎百姓的死活，那就是其心可誅。

欣聞監察院準備介入調查是否有人謀不臧，期待監察院真能找出這些官商勾結的黑心政客，讓政治蟑螂見光死。沒想到竟然還有官員反對監察院介入調查，這就更讓人合理懷疑，其中必然藏有不可告人的內幕。

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