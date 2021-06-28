中國共產黨即將建黨滿百周年，以追求中國富強為建黨的目的來看，發展和進步快速的中國大陸，在世界上已具有舉足輕重的地位，而大陸同胞的生活條件，也能從匱乏邁向小康乃至於富足，這可謂尚無背離初衷。我們在中國共產黨建黨百周年前之際，對於實現中山先生的民族主義和民生主義所做的努力和成就，並不吝於給予鼓勵和肯定。

在兩岸分治的前40年間，台灣堅持「反共」政策的目的，是要將三民主義推行於全中國，以期「解救大陸苦難同胞」。說到底，這是兩岸間對於追求國家富強與人民安康，在方法上的意識形態之爭。當時我們不僅分得清楚「中共非中國」，而且反共更不會是「反中」，因為中華民國就是代表「自由中國」與「正統中國」。

自從中國大陸放棄「姓資」或「姓社」的路線鬥爭，力行追求國家現代化的改革開放政策後，儘管中國共產黨的黨名未改，但確實已揚棄「三面紅旗」到「文化大革命」期間的共產主義實驗。我們注意到發生在不久前，極左的「中國毛澤東主義共產黨」遭跨省取締的「512大抓捕」事件，這說明了中華民國在30年以前「反共」政策的對象，也正是此刻中國共產黨取締和所要反的「共」。

目前中共在中國大陸雖仍是一黨專政統治，但已並非實施會造成人民「一窮二白」與「均貧」的共產主義。中國共產黨的黨名雖仍有「共產」二字，但實施的則是「社會主義市場經濟」，而中國大陸企業家已有人進入世界百大富豪排行榜，現在哪還存在應該去反的共產主義呢？

中山先生的民權主義之真締，在於要讓有能力和操守的人民，擁有積極參與政事的資格，這樣才能達到追求國家富強的目標。中山先生在《民權主義‧第二講》也曾指出，他宣揚民權主義時並不會像西方那樣強調「自由」，因為老百姓並沒有感受到不自由，而大家重視的是吃飽飯和發財。同樣地，我們理解和讚賞中共把達到全面小康列為執政的要務，但也期待在歷經長期一黨專政的「訓政」時期後，能夠參考中山先生民權主義的精神，逐步建構具有中國特色的民權制度。

當前美國基於鞏固單極霸權的國家利益，積極在國際間拉幫結派，目的是要抑制中國大陸的崛起。而民進黨為了鞏固執政權的一己之私，配合美國妖魔化中國大陸的「認知作戰」，既甘願成為美國「抗中」戰略中的游擊隊基地，更在台灣內部塑造「親中賣台」的「中共同路人」與「愛台灣」的「捍衛台灣自由民主者」間的對立。

台灣當前面臨的危機是，儘管在憲政法制上仍是「一個中國」，且兩岸分治的政治實體仍處於「和平交流」與「共享繁榮」的狀態，但民進黨政權以洗腦式的政治操作和宣傳，已讓台灣民眾認為兩岸是敵對的兩國。面對美國為了「抗中」，可能會將台灣推向戰爭的邊緣，我們除了呼籲中共應有戰略的定力外，對於已遭民進黨捏造和扭曲的兩岸「現狀」，台灣各在野黨也應竭力導正，遏止台灣一步步地走向險境。

（作者為新黨主席）

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