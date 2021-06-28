前國民黨主席洪秀柱正在大陸檢疫隔離，為第四屆海峽兩岸青年發展論壇做準備，表示會藉此機會在大陸接種通過WHO認證的疫苗，認為疫情使得兩岸關係更加緊張，但越是如此，越要加強民間交流，增進兩岸相互理解，免得在有心人操作之下，激化兩岸對立，讓台灣更陷險境。

洪秀柱表示，現在台灣正受到「政治防疫」帶來的苦果，疫苗短缺、爭打殘劑、本土感染、高死亡率、變種病毒傳入及紓困問題等，令人難過也令人憂心。洪秀柱的憂心，其實也是台灣鄉親普遍的憂心，但看到中央打侯黑柯、屏東甩鍋台中、高雄甩鍋新北，更令人憂心的，是綠營帶頭撕裂台灣，比病毒危害更深。對外持續拉美國挑釁大陸，官員大肆宣傳戰爭論，更讓無助的人心增添不安，不只擔心孩子染疫，還要擔心孩子淪為炮灰，為政者本應創建人心安心的生活環境，台灣狀況搞到這般田地，可知台灣人民多麼無奈，因此我們才不斷提醒，大陸同胞千萬不要上民進黨的當，反幫到民進黨撕裂兩岸民間情感。

兩岸關係在民進黨執政期間，看來已不可能靠官方恢復交流，台灣如果早接受大陸釋出的善意，疫苗早就解決台灣疫情，民進黨政府阻撓兩岸交流，更是世人皆知，掐著兩岸貿易順差的既得利益，卻用另一隻手拉美抗中，佔盡華人便宜，卻甘為美日奴民。因此我們強烈建議，別再寄望兩岸從官方恢復正常關係，大陸毋須動用任何會被綠營做文章的用詞，以民間融合方式理解台灣鄉親的苦悶，用實質惠台措施，讓台灣鄉親直接感受，自然找回華人靈魂。

從洪秀柱的感慨，我們延伸建議具體作為，讓兩岸人民尤其台灣鄉親，深度理解台灣和大陸融合的超級利益，最明顯的利益就是省下高昂軍購費用，將輸送給美國換來三等武器的龐大預算，用在台灣基礎建設和人民身上，台灣海峽沒有軍艦軍機，只有頻繁的商務運輸和觀光民航，台灣經濟透過大陸接軌RCEP，加上台灣優異的戰略位置，肯定有機會贏過新加坡、香港，成為亞洲最耀眼的海上明珠。

我們提議陸方，大幅放寬對台胞的便利措施，包括台胞證改成18碼，具體等同身分證福利，解決兩岸金融互通的不便，兩岸交通往來比照內地自由行走，兩岸貿易往來比照內地便捷物聯網，從民生解鑰兩岸僵局，必能走出兩岸和平第一步。只要人民情感能水乳交融，再怎麼蠻橫的民進黨，更將得不到民心支持，兩岸不需要靠兵戎相見，而是靠民間攜手，共創和平與榮景。

從民進黨政府拉美抗中的老招，防疫不力甩鍋大陸的慣用伎倆，台灣人命不如拜登一隻狗，台灣鄉親忍不住質疑蔡英文，究竟是台灣領導還是美國州長，因此兩岸關係不能放任民進黨恣意操弄，否則台海永無寧日，兩岸人民永遠盼不到和平，台灣孩子仍隨時可能淪為替美國打仗的炮灰，請大陸同胞理解，你們認知的台灣民心，是被綠營綠媒遮蔽的訊息，去過台灣的都清楚，台灣人民真的很善良，愛好和平反對兩岸衝突，兩岸一家人更是基本情懷。

我們認為對台灣沒有存在武統或逼統問題，更不能被民進黨拿來當愚民武器與拉美抗中藉口，兩岸應該藉由共同努力防疫，走出和平第一步，甩開民進黨挾持台灣人民的矛與盾，透過最直接的民間交流渠道，建立更便捷的兩岸民間融合平台，相信民進黨任何政治算計，都無法阻撓兩岸人民一家團圓的心願。

除了上述更具體便利的惠台措施，眼前最迫切的疫苗難題，包括大師鏈總裁莊立平曾提過廈門通道，或是海上方艙概念，甚至更便利的落地接種第一劑，解除隔離施打第二劑，辦法都是人想出來的，台灣人民經過這次疫情浩劫，已經更認清民進黨自私不愛民的本質，也是推動兩岸和平第一步最佳時機，別讓民進黨矇過民怨沖天，更不能忘記台灣數百人命與經濟蕭條的慘痛教訓。

民間力量是走出兩岸和平的第一步，除了在野的國民黨，不能顢頇到變相呼應民進黨，更不能駑鈍到連一個藝人賈永婕都不如，台灣地方縣市首長，也應堅持努力取得大陸疫苗，照顧好鄉親生命，替台灣經濟未來著想，相信廣大選民會站在你們這邊相挺。當台灣社會良心好話說盡，仍無法絲毫動搖傲慢的民進黨政權，唯有靠人民力量，自己的命運自己爭，自己的家園自己護，兩岸融合攜手，讓台灣成為富庶健康的快樂島，而非美國掌控的次殖民地。

樂見洪秀柱等民間力量，仍堅持努力促進兩岸和平，這種聲音不應寂寞，這種舉動不應坐視被綠營綠媒和1450霸凌出征，請大陸民間發揮華人家人大愛，幫助台灣鄉親走出困境，台灣好兩岸好，華人振興形勢必然大好，莫讓美國為首的西方霸權，挾令綠營附隨組織，持續蹂躪美麗寶島，破壞華人創造百年宏圖契機。

走出兩岸和平第一步，與其隔空論戰，不如靠民間力量行動起來。

（作者為大師鏈傳媒總編輯）

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