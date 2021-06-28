一個國內記憶體模組大廠威剛，包機送員工到關島打疫苗，自費只要3萬，每人貼補10萬，住高級飯店，可就嬌生、輝瑞、莫德納疫苗擇一，等於一邊休假，一邊做好公司防疫，已經跟國內大旅行社洽談中，在疫苗奇缺的寶島，這是令人羨慕的好康事情。

威剛公司如此關心員工防疫，應該是一個貼心的公司，對整個公司也是一件好事，如果因公司有人染疫，造成的停工停產，損失更勝這貼補的10萬，足見是一位有遠見的老闆。

國家、公司、個人是相互一體，國家淹沒在瘟疫之中，公司豈能存活？公司被困，個人又豈能不被波及？個人丟了工作，國家何談稅收？因此個人染疫國家焉能不救？

威剛公司的集體度假打疫苗，我們認為是「拼圖防疫」式，根據中華民國統計資訊網最新資料，勞工110年4月就業人數1152萬4000人，如果所有雇主能採取威剛做法，把自己視做一塊拼圖，大家全力做好企業內防疫，換言之，最後即能拼圖出台灣一半人口有群體免疫效果。

鴻海、台積電、佛光山、慈濟等跨國公司及宗教慈善團體捐贈疫苗，普及面雖廣，但礙於政府條條框框，進行緩慢，威剛的拼圖防疫，能達眾志成城效果，不失辦法之一，甚至是可行辦法、最好辦法，附帶將水淹到脖子的旅遊業，救上一把，政府何樂而不為？

這種大方向上為國家防疫工作分憂解勞，在國家防疫中心手忙腳亂之際，挺身靠自己實力，做好防護工作，企業自己建立一個個小防護圈，再拼圖出整個社會大防疫圈，威剛的防疫拼圖示範，我們應對此如吃了威而鋼般效果的防疫工作按讚。

可惜陳時中卻出面阻止，並規定返國後以自費檢疫14天，造成兩家旅行社被企業大量退訂。就像協助民間進口疫苗一樣，政府對威剛這種「拼圖防疫」辦法，勿再扯後腿；就算不便積極輔導，亦可以樂觀心胸坦然祝福。

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