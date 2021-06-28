由於在疫苗採購來源上已獲得進展及因應國內愈趨嚴重的疫情，慈濟基金會盼望能與鴻海、台積電一樣，日前向衛福部食藥署遞案申請輸入500萬劑德國BNT疫苗。然而行政院發言人羅秉成卻給慈濟吃了排頭，指出「鴻海與台積電案因緊急需要，由政府協助特殊採購，優先以專案處理，至於慈濟或其他民間企業的疫苗採購案，由食藥署依程序辦理，難以併案處理」；其後，陳時中也一度回應，「一次太多單位進行會引發困擾」。明顯地讓慈濟碰了一個軟釘子，引發各界批評。

其後，如同鴻海郭台銘一般，慈濟基金會乃發出新聞稿，指出「申請案唯有獲得蔡英文總統比照台積電、永齡基金會授權，才能圓滿進行，懇請政府秉持愛護百姓、公平公正精神，協助排除申請阻礙」。果真，慈濟的聲明又「逼出」了蔡總統，並於24日下午致電慈濟證嚴上人，允諾由指揮中心依計畫需求協助作業。

由鴻海及慈濟捐贈疫苗，還得先得到蔡總統的同意，凸顯進口疫苗的幾個問題。首先，為因應新冠疫情所特別成立的指揮中心已經執行工作年餘，難道這個指揮中心的功能只是在每天下午召開記者會，報告一下確診與死亡數字，回答記者某些「不問也知道答案的問題」嗎？如果指揮中心在如今這個「救命如救火」的緊要關頭，都無權決定疫苗能否進口，則顯示陳時中這個指揮官未能得到蔡總統的信任。自古以來，「用人不疑，疑人不用」是英明睿智領導人的心胸與治國準則，如果真是如此，陳時中不如掛冠求去，以保住尚存的尊嚴。

其次就是蔡總統治理國家大政已經出現嚴重的問題，尤其是在防疫的疫苗採購方面，出現了陳文茜所說，既「失能」又「失職」的情況。因為有了鴻海的前例，慈濟那麼龐大和講求效率的組織，必定會依循合法程序與完備文件提出申請；而讓人無法理解的是，為什麼還是要勞駕日理萬機的蔡總統親自出面致電證嚴上人呢？總統府裡上自秘書長到其所屬的諸多幕僚，加上指揮中心裡的那麼多負責的官員，你們這群人就不能為蔡總統分憂解勞，還要給她添麻煩嗎？難道你們就無法解決這樣「有前例可循」的小問題嗎？

當然，如果買疫苗一定是要「蔡總統說了才算數」，那麼就要另當別論，也算是冤枉前述官員了。惟此情卻顯示蔡總統的領導統御絕對是不及格的，同時也凸顯她的智慧不足。難道真的是像《亞洲週刊》的評論，蔡總統的獨裁果真如古代的皇帝一樣？據了解，後續計畫要捐贈疫苗的還有佛光山的50萬劑嬌生疫苗，以及台大教授、孫文學校總校長張亞中的500萬劑BNT疫苗，甚至還有其他的宗教團體也要捐獻，難道都得要由蔡總統出面批准嗎？

還記得2015年2月，有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府，依古禮抽出國運籤「武則天坐天」籤詩，因而被外界認為預言台灣將出現女總統，果真次年蔡英文即當選。但需要注意的是，隨後的兩年連續抽到的都是「下下籤」。然而，根據記載，武則天這位中國歷史上唯一的女皇帝，曾經為了維護國家的強盛和統一、促進社會經濟的繁榮和文化藝術的發展，都做出了巨大貢獻，並使她執政期間呈現一片繁榮祥和的盛世景象。

（作者為大學英文講師）

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