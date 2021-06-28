靠1450旁門左道勝選的政府，遭逢危機，拿得出手的措施，還是只有1450這一招。

6月下旬，屏東爆發Delta（印度變種）病毒本土疫情，隨後屏東縣長潘孟安被挖出6/14秘魯祖孫確診日時，竟於記者會宣稱當日屏東0本土案例。對此縣府的解釋是境外移入確診不列入本土病例，且境外案例由戶籍地縣市政府列管，而這對祖孫戶籍地是台中市，所以應由台中市政府進行疫調。

這種說法除了「荒謬」，沒有別的形容詞。請問這對祖孫隔離期間住哪個縣市的土地上？飯是誰送？確診後又是哪個縣市負責救治？每一口呼吸呼出來的病毒，又是落在哪一個縣市空氣中？都是屏東縣。而事實證明，Delta藉由祖孫鄰居兼親戚這條線傳出來，再傳給計程車司機夫婦（妻子是7-11店長），截至6/28已傳染12人。

如果潘縣長能不愛面子一點，6/14記者會就昭告天下：本縣很遺憾出現Delta境外移入案例，雖然兩例都在隔離中，但為求保險仍將針對鄰居進行採檢，並呼籲縣民小心？試問Delta還能傳給這麼多人嗎？肯定不會。

從潘孟安臉書公布的「枋山群聚案時間序」可看出，祖孫之後第三位確診者案14298（計程車司機）為6/22確診，與祖孫差8天，若這8天縣民擁有「知的權利」，豈能又傳了至少10個人？若這10人上法院要求國賠，還真有可能勝訴。

屏東縣政府疏忽在先，是鐵一般的事實。而這就讓人好奇：為何需要隱匿疫情？境外移入確診Delta固然可怕，但也不會有人怪縣府。

最可能的原因還是政治考量，民進黨自疫情爆發以來一直處於逆風，好不容易有了南部幾乎0確診的成績，1450也在網路上發動「全國陪雙北坐牢」網軍，極力煽動支持者對柯文哲、侯友宜的仇恨，要把疫情爆發責任推給雙北。這時南部如果自己破功，豈不漏氣，壞了黨的大業？

從「鬥人」的標準看，民進黨分數非常高，可惜病毒不是人，聽不懂這些奸巧的花招。病毒尤其擅長對付愛面子，永遠堅持己見的人。去年在野黨極力主張入境普篩，民進黨就是要對著幹，1450醜化不同意見者為「普篩仔」，網路海量文章強調「普篩會偽陽性拖垮」，陳時中更揚言要移送彰化縣衛生局長葉彥伯，網軍更拿葉台灣篩檢協會理事長的身分做文章，轟他圖利自己。這一切的一切，只因他「逆時中」搞普篩。

話講得這麼絕，自然不可能轉彎，於是Alpha（英國變種）疫情爆發了，6/14秘魯祖孫確診了，陳時中6/18還在嘴硬，強調不考慮入境普篩。直到Delta傳到社區，陳時中6/25才心不甘情不願的宣布6/27開始入境普篩，但也只做一半，只在隔離期滿時篩檢，剛入境時不篩檢。

而對於新北市長侯友宜主張入境時就該普篩，行政院長蘇貞昌卻還在扯說有偽陽偽陰問題。讓人極度不解：都已經有因入境不篩檢，未能及早發現感染Delta的秘魯祖孫了，為何還要繼續犯錯？面子這麼重要？

中央政府開放3+11（連會議記錄都拿不出來），桃園市府未能妥善管理諾富特酒店，導致Alpha入侵台灣，截至6/28已635人喪命，罪證已然確鑿，任何一個理性的執政團隊都知道眼下是埋頭苦幹，亡羊補牢的時候。唯有疫情早日平息，國人早日藉由高防護率疫苗獲得免疫力，才能擺脫施政泥淖。只可惜民進黨1450養兵千日，豈能不用在執政危機時？這一個多月以來，1450仍不斷鬥人，不知今夕為何夕。

1450或能讓民進黨勝一次總統選舉，但畢竟不會治病，台灣已是全球COVID-19死亡率最高國家，豈能不快點以最高標準幹實事？民進黨有意自毀，相信多數國人沒有意見，但如果繼續不幹好實事，不善盡執政責任，最終拉全民健康與民進黨一同陪葬，必難逃民意最嚴厲制裁。慎之。

（作者為網路媒體工作者）

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