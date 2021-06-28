中國共產黨即將建黨一百周年，從建黨目標來看，發展飛躍的中國大陸目前在全球已具舉足輕重的地位。而大陸同胞的生活條件，也已從匱乏邁向小康，逐步走向均富，這是不忘初心，無負初衷的重大進步。在中共建黨百年之際，對於過去70多年來在大陸逐步實現孫中山先生的民族復興和民生樂利所達到的具體成就，應予真切的鼓勵和積極的肯定。

在兩岸分治的前40年間，台灣堅持「反共」政策，期使將三民主義推行於全中國，並「解救大陸苦難同胞」，但終究未能實現。質言之，這是兩岸間對於追求國家富強與人民安康，在達成的途徑上存在著意識形態的分歧。當時台灣方面不僅強調要分清楚「中共非中國」，而且堅持「反共而非反中」，因此，中華民國就自認為是「正統中國」的代表。

但是，自從1978年中國大陸推動改革開放政策後，採取務實路線，以民為本，放棄意識形態的條條框框，而且逐步推動並落實孫中山先生在《建國大綱》、《建國方略》中揭舉的理想，堅持人民至上、生命至上的理念，全面追求國家現代化，其成就為全球所矚目，亦為海峽兩岸同胞所珍視。今天台澎金馬的貿易出超主要緣於中國大陸，更是無法忽略的現實。

究實而論，中共早已揚棄從「三面紅旗」到「文化大革命」的激進路線，開展出「中國式社會主義」的寬廣道路，並形成一套兼具市場社會主義與國家資本主義雙重特色的發展模式。這是中國人在百年巨變中不斷歷經學習、模仿、改革、試誤之後，歷經艱辛險阻，終於走出一條適合中國國情需要的發展體制與經驗，此一重大成就，著實不易！

我們特別注意到，發生在不久前，極左的「中國毛澤東主義共產黨」已被取締，這說明台灣在冷戰時期推動的「反共」政策與肅清對象，也正是此時此刻中國大陸所拒斥的教條。

中共在中國大陸實施社會主義專政制度，它所根據的是全面脫貧、精準扶貧、小康均富的「社會主義市場經濟」。目前中國大陸的經濟規模已居世界第二，2020年度GDP已逾14.7兆美元，約為日本規模的三倍，德國的四倍，俄羅斯聯邦的十倍，以及台灣的22倍。根據《富比士》統計，在全球2000大企業中，大陸共有324家企業入圍，僅次於美國的588家。這是中共推動改革開放的具體成效，而不再是我們過去在冷戰時期所堅持的反共物件。

中山先生力倡民權主義，其真締在於要讓有能力和操守的人民，擁有積極參與政事的資格，並追求國家的富強。在《民權主義‧第二講》中，他曾指出，大家重視的是要吃飽飯和發財。基於此，達到全面小康均富乃是國家發展的前提，也是執政者的要務，而重視人民第一、生命第一，尤為政府施政的基本使命。我們期待，在中國大陸推進「第五個現代化一一治理能力與治理體系的現代化」之後，進一步參考中山先生民權主義的理念，逐步完善化具有中國特色的民權制度。

在國際關係方面，當前美國為了鞏固單極霸權，遂行美國獨尊一己私益，積極在國際間拉幫結派，故意製造紛爭，其目的是要抑制中國大陸的和平崛起，阻止中華民族的偉大復興。而民進黨由於自身防疫無能，不但拒絕中國大陸提供的人道疫苗，還故意阻撓民間自行採購與防疫，其結果是造成疫情不斷惡化，民眾冤死者日眾，這是政府的缺德與失責！但是，為了逃避責任，民進黨卻積極配合美國的需求，故意妖魔化對中國大陸的「認知作戰」，甚至甘願成為美國「反華抗中」戰略中的游擊隊基地，準備兩岸攤牌，形成兵凶戰危的亂局，同時也造成社會內部的紛擾與對立。

當前台澎金馬面臨的危機是，儘管在憲政法制上屬於「一個中國」，而且兩岸關係仍處於互動交流的狀態，但民進黨政權卻不斷的以洗腦式的政治操作和愚民的宣傳，讓台灣民眾誤認兩岸是敵對的關係。而美國為了抑制中國崛起，避免中國成為全球第一大經濟體，乃鼓吹台獨勢力反華抗中，成為美國戰略下御用的馬前卒，而其結果必然是，將台灣民眾推向戰爭的邊緣，成為美國大霸權對抗的犧牲品！

我們呼籲，中共應堅持戰略定力，和平促統，堅持對台胞的人道關切，繼續以通促融、以惠促融與以情促融。而台灣的民間力量與在野黨派也應堅持和平與正義，拒絕民進黨以疫謀獨的謊言與伎倆，竭盡全力遏止台灣一步步地走向戰爭的險境。

（作者為新黨主席）

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