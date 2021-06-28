日前傳出監察委員擬在不影響中央流行疫情指揮中心運作的前提下，就疫苗採購政策約詢陳時中，但蘇貞昌院長卻不以為然地表示，去年防疫做到全世界最好，現在因變種病毒帶來新衝擊，反過來苛責陳時中，是「相當不厚道，也非常不公平」。然而，去年阻絕於境外的防疫成效即使世界第一，施打疫苗仍是防疫的必要手段，但當前人民施打疫苗猶如在極權統治之下，只能服從政府規畫的次序配給，蘇貞昌卻只想到對掌權者要「厚道」，心中不存在健康應屬基本人權的「人道」。

事實上，監察院立案調查疫苗採購可能只是「虛晃一招」。負責該案的時代力量創黨元老監委林郁容即表示，傳聞要約詢陳時中是有人藉由監院調查的名義，「轉個彎來打擊指揮中心的努力」。也因此，蘇貞昌的回應若非出自於善於卸責的機巧律師性格，就是配合監委為舒緩民意壓力才立案調查，只不過是「套套招」而已。

我國對於「奠定促進及保障人權之基礎條件」既明定由監察院設置人權委員會職掌，監察委員對有違人權保障的行政行為立個案調查，這也應是監察院該有的「基本動作」。立法院原是制衡政府決策和監督政策執行最為快捷有效的民意機關，而尚存有力量薄弱在野黨的立法院，都難以制衡和監督行政院的購買疫苗政策，又何能期待這屆以終結監察院為職志的監察委員？更何況，若真有監委超然獨立監督了行政院在疫苗政策上的違法失職，豈不證明了監察院並非如民進黨汙名化成的「雞肋」？

全球疫情何時能解除尚在未定之天，此刻若能糾舉防疫政策的錯誤與違法失職之處，當具有保障人民健康與生命的重大公共利益。然而，立法院本應做但卻做不到的事情，除了不必寄望於監察院外，就算監委對採購疫苗政策約詢了陳時中，恐怕也難有真相大白的機會。因為儘管陳時中是中央疫情指揮官，但誰相信他擁有採購疫苗政策的決定權？

不久前，我們才看到郭台銘、台積電和慈濟購捐外國疫苗的善舉，都必須得到蔡總統的首肯，才可能不至於給主管機關「添了麻煩」。由此可知，蔡總統將扶植國產疫苗政策當成了國家戰略目標，對外採購救命的疫苗政策應也是由她拍板決定。故而，監委立案調查疫苗採購案，很可能只是如歐洲足球賽中常看到的「假動作」。

從去年2月底中央防疫指揮中心一級開設起，指揮官仍由二級開設時的衛福部長擔任，就已是個超前部署「假動作」的騙局。日前《亞洲週刊》以評論「台灣民選獨裁幕後」獲「卓越新聞獎」第二名，而台灣的疫苗政策由總統決定，立院和監院均無權制衡和監督總統，再次為善於宣傳的民選獨裁增添了佐證的素材。（作者為民主文教基金會董事長）