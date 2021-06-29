黃埔軍校學生接受軍訓。(中時報系檔案照片)

前思後想是誰之過

當徐州附近作戰最激烈的時候，邱清泉兵團曾經在一個晚上發射砲彈一萬多發，用「火海」來撲滅「人海」。我也於此時發了一個電報給 蔣公「我不會辱及我的鄉先賢文信國公」，請他放心。同時也想到文天祥最後所留的幾句話：「孔曰成仁，孟曰取義，惟其義盡，所以仁至；讀聖賢書，所學何事，而今而後，庶幾無愧。」

在這時，我的三個舊部：剿總辦公室少將副主任麻安邦、上校附員戴以道、第二處上校科長周英、也暗中作了準備，到時與我同歸於盡，不讓廬陵自文天祥（文山）以後，五百年才出我這樣的一個人物作俘虜。這是以後他們才告訴我的，我認為他們真是我的心腹幹部，為我作精忠報國的準備。不料後來一紙命令，又把我調到蚌埠，當淮河兩岸大軍南撤的時候，照一般作戰原則，是高級司令部先行後移，而我這次恰相反。

為著鎮定人心，只留我和一個團在蚌埠，等於總司令擔任前哨。此時鐵路常斷，飛機已去，交通工具缺乏，我們等了很久，可是匪又不來；所以才留下這一條早已由光輝而趨於暗淡的生命，到今天來寫這篇簡略的回憶錄，實在感慨萬端！我前面說過：「真正的生命，是建築在生命的價值上。」而今國家如此，偷生何益？一個革命軍人，縱然曾立大功，而不能馬革裹屍，到頭來還難於自尋死所，其悲痛可知。

徐州剿匪總司令部，於民國卅八年一月廿日撤銷。我調到總統府任戰略顧問，從民國卅八年一月廿三日起，為記著此一奇恥大辱，我決定從此剃鬚，不消滅共匪誓不再留。而今十八年了，每對鏡自照，嘴上還是光光的，這一分悵惘的心情，誠非筆墨所能形容。回到南京晉謁 蔣公，蒙慰勉有加，囑暫時休息，使我百感交集。

回憶自民國十三年進黃埔軍官學校任教官起，至民國卅八年一月為止，南剿北伐，跟著他革命，整整二十五年，東征西討、出生入死，所向有功，現在國運如此，惟有相對黯然。我擔任徐州剿匪總司令，是從民國卅七年的六月十四日起，至民國卅八年的一月廿日止，時間是七個月又六天。其間經過豫東、兗州、濟南、徐蚌四次戰役，不管國家的政治與經濟是如何的失敗，戰略與政略是如何的失調，國防部對於戰守是怎樣的舉棋不定，補充補給是怎樣的遲緩與不足，若干部隊長是怎樣的不能練兵，或者是私而忘公，但總在我手上損失大軍四十多萬。

縱然 蔣公瞭解，國人鑒諒，我又豈能說沒有責任？我是一個革命軍人，誠實為本，決不推諉自己應負的責任，冀減自己的罪過；何況盱衡時局，大難未已，我們錦繡河山，經過日寇侵擾之後，難道又要遭受共匪的蹂躪？──我在由南京開至上海的夜車上，前思後想，輾轉難於入寐，不免心問口，口問心：

「是誰之過？除了政府高級的文武幹部，應負其咎責外，又還有誰之過？我們能不愧對國人嗎？」（待續）