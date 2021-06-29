今年過年由於沒有回台灣，格外想念媽媽煮的佛跳牆（我們家過年慣例，必有一大鍋佛跳牆）。突然想到幾個月前去福州吃的佛跳牆，無比懷念！

到北京一晃快九年了，之前去廈門以及福州，師傅都會問我「那裡來的？」

「北京。」（回答得義正嚴詞）

「對嘛，我就感覺你有北京腔。」師傅們基本都這樣說。

我周圍的北方朋友聽到後快掀桌了，你那叫北京腔？

對啦，你想怎樣！

我，一個回台灣會被問「你是大陸人吼」，在南方會被問「北方來的吼」的新北市人民，這篇是我對南方朋友最真誠的親情喊話：南方台灣真的一家親！

一、

跟我相熟的朋友大概都知道，我平時跟一幫北方人插科打諢，閨蜜全是北方的。但總是胳膊肘往外彎，總是幫著「我們南方人」欺負北方人。我認為甜粽就是邪教，鹹豆腐腦是異端。南北戰爭時，我永遠站在南方同胞那一邊。

之前朋友去吃廣東人開的花膠雞館子（怎麼這麼好吃），服務小哥是廣東人，我發揮敦親睦鄰的精神跟小哥攀談，「我是福建的，我們是鄰居呢。」(我在外頭基本都說自己福建人。)

「你在北京吃的習慣嗎？」我問。

「不習慣，北京不好吃啊，在廣東我們給六十分的菜，在北京可以給到八十分。」小哥搖頭。

對對對，你懂！他們北方人真的吃的糙啊！他們不懂啊！北京真不好吃啊！我激動地想跟小哥結拜，一同吃飯的朋友（山西姑娘）懶得理我。

北京好多東北菜、北京菜（北京除烤鴨外到底有什麼）、山西小館、還有那些啥啥啥的，為什麼好難找到好吃的呢？「你們到底懂不懂吃啊」——每次我這樣問同事，我同事就會噴我「我砸你一臉魯菜」、「我砸你一臉東北大拌菜」、「我砸你一臉鍋包肉」之類的。

來啊來啊砸過來啊。

二、

我與南方城市的情分非常淺，相較我去過的北方城市可說九牛一毛。那為什麼我身上有濃厚的南方情結呢？

所謂食衣住行，食是第一，也是最重要因素吧。我無可救藥是個地道南方胃。準確點說，是上海江蘇福建廣東胃，特別是福建廣東兩地！福建的花生芋泥湯四物豬腰湯還有在廣州吃過的星斑鮑魚湯！小小一碗，滋味太好了！

一群在大陸的台灣人在聊天，有的時候不免以偏概全。某次跟一群台灣朋友聚會，「大陸這裡吃的還是不習慣。」有人說。

「北京特別不合胃口，上海好一點。」有人搖頭。

「我之前去福建，吃的很合口味啊！奶茶也有好多牌子，不輸台灣的！」我很興奮地說。

喔，福建啊！大家都了然了。

我在youtube上關注的一些福建視頻主底下的留言，時不時會看到「口音好親切」的台灣網民留言。

南方跟台灣比較親，但論起閩台一家親，無人能敵。

三、

身為標準南方人，我有幾種超能力。第一，北方人穿秋褲時還穿著一件單褲四處溜噠：第二，酷愛煲湯，雞湯魚湯老鴨湯，冬天下班後邁著小跑步奔回家煲湯，一周可以煲六天湯，而且煲一次以兩小時為基礎。(北方的湯是水！是水！)

第三，這些年在外，我基本還是堅持晚餐兩菜一湯。就算北京餐廳的菜分量大如牛。

曾經發生這樣的對話。因為常送到我家、見過好多次的外賣小哥某次送餐(兩大盒菜一盒湯一碗飯)，隨口問，「一個人吃這麼多呢？」

「我吃好幾餐啊。」

「點一個菜就成了啊。」

「您哪裡的？」我微笑問。

「河北。」

唉，果真。我微笑關上門。你們北方人啊，不懂的。

以前母親每天下班、還得煮飯給我和姐姐吃(爸爸長期在外，我們一家三口)，就算忙碌如此，還是每餐堅持三個菜外加一道湯。

這就是南方人的堅持。不可踰越。

一道菜配一個飯怎麼吃啊！沒湯怎麼吃的下飯啊！（郭雪筠/台北女孩）

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