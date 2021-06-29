香港《蘋果日報》，終於被中國大陸主權下一國兩制的香港政府以凍結銀行資金的手段以及抄家式搜索，違反《香港國安法》「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」，由香港警方出動百名警力，清晨不到8點，逮捕壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、香港《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、以及蘋果動新聞平台總監張志偉等5人，逼迫《蘋果日報》及其所屬媒體，在6月24日走上停止發行。《蘋果日報》創辦人黎智英，因非法遊行案，共被判20個月的刑期；同時被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」。

前年2月12日，香港政府宣布修訂《逃犯條例》，香港民間人權陣線在4月28日發起「反送中，抗惡法」遊行。香港立法會原訂6月12日要二讀《逃犯條例》，結果引爆6月9日百萬人上街遊行，爆發警民衝突。6月12日凌晨，萬人包圍立法會，並衝入立法會議事堂。這次暴走的示威行動，最後被港警使盡一切手法，驅離及壓制。這次突入立法會的示威群眾，用暴動來形容也不為過。

6月16日，在香港民間人權陣線發起的示威遊行，共有超過200萬人參加。從此，香港開始了不得安寧的日子。香港街頭處處但見警民衝突和暴動，真的是烽火連三月。11月20日，美國參議院通過《香港人權民主法案》。11月24日，香港區議會選舉，泛民主派拿下9成席次，震驚香港政府。香港三不五時的街頭動亂，卻因為新冠肺炎的肆虐，在去年終於停止下來。中國大陸眼看非出手挽救香港不可，否則將亂到無法收拾的地步。於是在2020年6月30日，公布了《香港國安法》，此法賦予北京政府直接在香港增設國安機構及人員。若干情況，可不受香港本地法律制約，可由北京派港人員在港偵查，檢控及審判也可在內地進行。

嚴格講起來，《香港國安法》的實施，不論北京和香港如何自圓其說，香港的所謂一國兩制已受到嚴重挫折。我們相信，北京政府也不願看到這樣的結果，但是香港政府治理不了反送中的動亂和對社會穩定的維護。做為主權代表的北京政府，只有插手來釐清這些錯綜複雜的動亂。何況美國、英國及外國勢力、甚至包括台灣都利用反送中的動盪，各自謀取自己的政治利益。那些製造反送中的香港人，則成為了外國勢力反中抗中的棋子。

黎智英在反送中期間，確實運用自己影響力大力支持反送中的活動，包括旗下的媒體，大量報導反送中的新聞，當然成為北京和香港政府的眼中釘。

《香港國安法》的實施，其實對一般香港民眾並沒有什麼太大的影響。正如國民黨在戒嚴令實施時，絕大多數老百姓沒什麼太強烈的感覺。只有那些堅決反對當局的異議分子，政府當局會依戒嚴令來辦人和抓人。

但是，香港政府為何要使盡洪荒之力關閉《蘋果日報》集團？這我們就不十分理解。因為香港一向享有充分的金融自由、言論自由、人身自由，是世界公認的民主自由的天堂。香港政府採取凍結《蘋果日報》集團銀行存款的極端手段，搞死《蘋果日報》。這種擺明了就是要限縮言論自由，對香港來說，等同是破壞和傷害了香港的民主自由形象。當然，如果是北京政府的意思，那就不用說了，如果真的是這樣，在香港實施的所謂的「一國兩制，五十年不變」，香港人還信嗎？

最可笑的是台灣當局的蔡英文，在臉書上竟然厚著臉皮這樣說，「我想再一次告訴香港人，自由的台灣會一直撐著香港的自由，港人深埋心底對自由民主的期盼，有朝一日，能讓東方之珠再次璀璨。」這種文青似的發文，國中生會寫得更好。蔡英文政府在2020年12月12日，公然在台灣人的面前，在眾人皆說「不可」的意見下，拿了大刀砍下中天新聞台！蔡英文違反民主國家保障言論及出版自由的基本原則，她的膽子究竟從哪裡來？

背後一定有主子，那就是美國人的支持。中天新聞台被民進黨政府大剌剌地關掉時，美國在台協會和美國政府一點屁也不放，這不是擺明支持民進黨政府走向獨裁，破壞民主的底線嗎？這和林鄭月娥關掉《蘋果日報》又有什麼兩樣呢？台灣怎麼會變成這個樣子呢？

世事總會戲弄人，《蘋果日報》被迫關門，雖然不如蔡英文直截了當，喀嚓一下中天新聞台就斷訊了，但戲碼的結局是一樣的，就是要社會一言堂！香港日後會怎麼走？它還有北京政府撐著，頂多內地化而已，或者被融入粵港澳珠的大灣區經濟圈。台灣怎麼走？我們真的不敢想像！

（作者為中華戰略學會研究員）

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