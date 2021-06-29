復活節假期閒來無事，被國內的朋友瘋狂安利《山河令》，據她說是超級上頭。

鑒於她是90後小姑娘，審美可能有代溝，我先謹慎的上油管看了一下簡介視頻，發現服裝造型尚佳，於是帶著一顆直女的心開始認真鑽研本應該是腐女喜歡的劇。

接著便逐漸入坑，越磕越high。而優酷在油管的頻道還特別討厭，雖然看劇免費，但是更新越來越慢，本來一周更新四集，後來變成一周更三集，所以直到最近才全部更新完。聽說身邊有朋友翻牆回國內看《山河令》，因為油管更新實在太慢了。

看完有兩點感觸最深。第一，看劇不能先入為主，不能帶著偏見入場，比如雙男主劇不能接受，或者看雙男主演對手戲會尷尬。作為直女的我，看兩男主打打鬧鬧，一直覺得這不是很單純的友情嗎？一直看到二十多集，兩人在四季山莊半夜噩夢驚醒，互訴衷腸的場景，才嗅到絲絲曖昧的氣息。

兩男主之間的感情，無論是官宣的知己之情，還是粉絲們磕的愛情，在我看來是一種很純潔而美好的感情，沒有任何猜忌，全心全意的相信、全心全意的付出，也沒有柴米油鹽、家長裡短的煩惱。

很多時候我們沉迷一樣東西或一件事，往往是因為我們在現實生活中極度渴望而無法得。而我們追求美好的事物，不應該被一些世俗的框架所限制。想起曾經一位朋友的話，同性之間的感情可能比異性之間來得更純真。

其次，劇中台詞很有深意。比如經典台詞「你身上有光，我抓來看看」，這個「身上有光」其實很有意思，在東方文化裡面，光代表正面、希望。在西方文化裡面，光表示上帝的恩惠。世界本是黑暗的，上帝說「要有光」，世界才有了光，人類才得到生存的環境這麼看來中西文化也有相通之處。劇中用一方給與另一方光表示救贖，其實很貼切。個人還更喜歡台詞還是：「正邪之上還有善惡」。

確實，所謂名門正派、邪魔歪道都是體制的一種劃分，名門正派也不全是好人（比如劇中清風劍派的掌門能和忘恩負義、煉製藥人的趙敬結盟，卻不能接受自己徒弟和無心紫煞的戀情）；邪魔歪道也不代表就是壞人（薄情司的女子各個都有情有義），唯有「善惡」才是真正重要的。

印象最深的台詞，是劇中周子舒問：壞人放下屠刀就可以立地成佛，好人做了壞事就永世不得超生嗎？

像這種人性的追問，一點也不違和，也讓《山河令》擺脫了花美男偶像劇的俗套。

說來說去，《山河令》到底有沒基情呢？看劇中，家裡直男一句話笑死我了。當劇中演到雪崩那一幕，在生死關頭，溫客行和周子舒在躲避前先對視一笑，加菲看到竟然直接喊了一句：還不跑？這不是基情那什麼是基情呢？

隨後，家裡直男又補了一句：哎，我們生來就是孤獨，有個可以喝酒聊天的基友也挺好。

終於，我看《山河令》也上了頭，最近又在追龔俊的各種綜藝節目。哎，不得不感慨：在國外除了飲食，文化上也有「中國胃」。

其實，來楓葉國不久就發現，很多華人朋友出國前帶了小米盒子，可以看國內各種電視劇和綜藝節目。更有甚者，身邊還有朋友翻牆回國內去看劇或者用網易雲音樂聽歌，因為很多英文歌和英文電影或動畫片在加拿大版權受限。

特別一些經典好萊塢電影和帶娃必備的迪斯尼/皮克斯動畫片，國內沖個騰訊會員或B站大會員就可以隨便看，在加拿大卻因為版權限制，必須花三四十人民幣網上才能看一部電影，真是心痛。

真的是，在國內要翻牆看美劇，在國外翻牆看國產劇，不亦悲乎？

話說回來，在楓葉國邊吃大盤雞邊看《山河令》，還是很開心的。（加菲/現居加拿大）

本文來源：楓葉國冰與火公眾號

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