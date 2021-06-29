最近台灣身陷疫情泥沼，多虧世界各國慷慨解囊，數百萬劑的AZ、莫德納疫苗陸續抵達，解了疫苗的渴，但致死新聞頻傳，又降低了民眾的施打意願。

不只台灣，世界各國似乎都有「不想打疫苗」的人。在美國，雖然已有65%人口接種疫苗，但其餘的35%似乎擁有過高的「主體性」與「自由」意志，口罩都不戴了還打什麼疫苗？即使美國政府祭出啤酒、脫衣舞孃陪伴、贈送汽車等招數，還有幾百萬美金的樂透，他們仍不為所動。泰國是東協中接種率最低的國家，清邁竟推出打疫苗送水牛，提升施打意願。而今年二月就拿到疫苗的日本，至今的施打率卻只有17%，其中不乏對施打疫苗致死的疑懼。

為了提高疫苗普及率，最直接的解決方法就是減少疫苗致死的案例，為此，日本醫療管理研究所理事長上昌廣提出：應降低接種劑量。目前日本疫苗施打劑量比照歐美，但一般來說，女性的體型普遍小於男性，而亞洲女性尤其輕盈，怎能承受與西方男性相等的劑量？日本成年女性的平均體重是45公斤，而美國成年女性是77公斤，相差甚鉅，更遑論高頭大馬的西方男性；在美國、日本、瑞士不良反應的性別比例中，女性的比例皆遠高於男性，體型大小是否是引起疫苗副作用的關鍵因素？

想起小時候感冒去診所看病的經驗。每次開藥前，醫生總會要求我量體重，原因是小兒用藥與成人用藥不同，若劑量過猛，可能猝死，或引發藥物代謝不良的後遺症，既然體型大小是考量配藥劑量的要素，有關單位也該正視疫苗劑量的問題。

目前台灣接種疫苗死亡比例較多的族群，是患慢性病的老者，消息一出，讓慢性病的長輩卻步，但經過解剖與多項評估，疫苗和慢性病患死亡並無直接關係。一般民眾接收疫苗與疫情的訊息多來自電視與網路新聞，疫情期間，新聞台總是不停歇地報導誰誰誰施打疫苗後死亡，卻少見解剖後發現相關性極低的澄清報導，因此讓民眾心生猶疑。

我們都是第一次經歷這波可怕的新冠疫情，彼此也都在學習中，固然這些新興疫苗的效果研究尚在發展，但也許在提醒接種疫苗風險的同時，該多專訪醫師與研究人員，多報導醫藥人士對施打疫苗的看法，畢竟專業才能穩定民心，以訛傳訛實在可厭。

（作者為科技媒體作家、台大基因體與系統生物學博士候選人）

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