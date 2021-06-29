媒體報導，監察院將針對「3+11」決策過程、疫苗採購不周等防疫疏失4案展開調查，並有意約談陳時中。陳時中低調表示尊重，蘇貞昌卻跳出來打抱不平，指監察院此刻苛責陳時中「相當不厚道、也非常不公平」。

蘇貞昌話說得實在，防疫指揮中心指揮官由行政院長指派，多名政院幕僚還在指揮中心與媒體的群組中埋伏監軍，監察院約談陳時中真的不厚道，應該深查大權緊抓的蘇貞昌才對。

監察院曾針對去年疫情期間，行政院對外籍與陸籍人士及小明入境管制採差別待遇，違反聯合國兩公約及兒童人權公約規範，要行政院確實檢討改進。當時約談最高層級官員是疾管署長周志浩，但這種政治性決定豈是文官所能拍板？事實上，當時陸委主委陳明通原打算放行小明，卻惹來高層震怒，只好髮夾彎。監察院只查周志浩，不查決策高層，很不厚道，也很不公平。

「3+11」疫情破口、疫苗採購不足等問題，事關600多條人命，人民想知道真相，監察院就應該查清楚。尤其蔡英文總統頻頻為國產疫苗「幫高調」，政府又再三刁難民間採購國際疫苗，早讓外界質疑其中關連。

監察院難道不該找陳時中、蘇貞昌問個清楚？雖然修憲後監院對總統沒有彈劾權，但並未規定沒有調查權，若有心、有膽釐清真相，監委何不就教蔡總統，說不定還能為她洗刷污名。

才傳出監委有意約談陳時中，蘇貞昌立刻反嗆監察院；與其說蘇貞昌在護陳時中，不如說他在保自己。果然，監委馬上就縮回去，說全是媒體捕風捉影、炒新聞，這下案子恐怕也難查下去。

監委如此孱弱，無法貫徹整飭官箴，紓解民怨的使命，民進黨倒不如一本初心，早點把監察院廢了痛快。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※