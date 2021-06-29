今年適逢中國共產黨建黨一百周年，在這個重要的日子裡，中國大陸今日所取得的成就也離不開中國共產黨，還記得1990年代「三洋威士比」廣告中，周潤發中有句經典的台詞「21世紀將會是我們中國人的世紀」，這句話在2021年的新冠疫情當下的，今日的中國大陸也真的做到了。

因為在21世紀頭二十年世界格局快速的變遷下，隨著大陸的快速興起已經帶動著全球秩序的重組，以美國為首所建立的全球化格局在過去幾年，因川普「逆全球化」退團加上新冠疫情的影像之下，中國大陸也逐漸取代美國成為全球公共產品的提供者，習近平總書記提出的「一帶一路」和「亞投行」等走出去的對外戰略，中國大陸將成為21世紀新型全球化的引領者，並運用傳統王道思想可濟西方之窮。

或許大家看到中國大陸在疫情之下亮眼的表現和為全球化扮演著一個居功厥偉的角色，但不要忘記關鍵還是在中國大陸己身的優勢，這就不得不提到中國大陸兩個得天獨厚的絕對優勢。

首先，在中國共產黨領導下的政治體制優勢，即制度優勢造就今日大陸之成就。或許有人說新中國成立前三十年歷經了各種政治鬥爭和文化大革命搞得民不聊生，但自新中國1949年建立以來的前三十年中，中國大陸在短短幾年間透過簡化漢字普及教育徹底掃除了文盲，並經過各項的社會改造將中國五千年來的積習都徹底掃除，同時更不要忘記在被全球孤立與蘇聯鬧翻的情況下，還可以成功發射人造衛星、原子彈、雜交水稻等核心高端民生科技，因為這都是在中國共產黨集中力量辦大事傾全國之力所辦到的。

更值得一提的是，中國共產黨領導下的這個體制是中國五千年沒有出現過的，那就是將滲透和動員力進入到社會最基層的村莊中，並建立了一個統一的國家意識，在以發展為第一目標上凝聚社會全體的意志力，因此在不同階段中國大陸整體都不斷的向前進步，回望1979年「改革開放」至今的發展的成就，更能感受中國共產黨領導下的制度優勢。

其次，中國大陸規模經濟規模宏大的絕對優勢。中國大陸從過去的世界工廠成為世界市場，它的「規模優勢」在現代經濟發展中有著絕對的「磁吸效應」，伴隨著改革開放以來融入世界經濟市場的這四十多年，已經建立了製造業的高中低端最完備的產業鏈，比如要打造一個高科技工業體系必備的三要素即巨型市場、人才儲備和資源，今日的中國大陸都已經全面具備。這不禁讓人想起日本在二十世紀末提出的「雁行理論」的東亞發展模式，日本扮演領頭羊，台灣和南韓等國在後，大陸則在最後一梯隊，如今這個「雁行理論」更可直接套用大陸上，因為大陸規模大，依照東西部和沿海內陸的經濟發展不同而有著屬於自己一套的「雁行理論」。

如今中國大陸在世界上所取得的成就中國共產黨居功厥偉，此刻也意味著「中國模式」的成功實踐。但何謂「中國模式」包含大陸內部和西方各界都眾說紛紜，但可以確定的是「中國模式」的首要核心就是要有一個具有現代化導向有強勢有為的政府，它能集中關注民生發展，並處穩定、改革和發展的關係，永遠要以「為人民服務」作為第一要務。此刻，回首中國共產黨建黨一百周年之際，中國共產黨從當初嘉興南湖紅船上20多個人到今日9000多萬名黨員，這一路走來歷經國民黨的圍剿到新中國成立走過的波折歲月，但總體得來說中國共產黨都不斷地往前進，因為它是一個會隨著時代自我完善自我學習的學習型政黨，從當初的革命政黨到執政黨，每個階段都看到它的進步。

總之，今日的「中國模式」仍舊在不斷地向前邁進，因為中國大陸本身就是一個不斷蛻變進步的社會，但也絕對不忘要記「中國模式」核心的引擎是中國共產黨。

﹝作者為中國海峽研究院(香港)秘書長﹞

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