台灣本土新冠肺炎疫情爆發，溯其根源，主要是由Alpha變種病毒株（原稱英國變種病毒）所引起的，但近日由秘魯返台的祖孫檔又帶進了所謂的Delta病毒變異株，且已經導致屏東群聚感染。再加上Delta病毒株的確比Alpha病毒株有更高的傳播力（室內高64%，室外高40%），因此再度引起大家新一波的熱議。

2021年6月25日英國每日郵報健康版助理編輯博伊德先生（Connor Boyd）引述英格蘭衛生局的官方報告，給了我們一個非常令人鼓舞的訊息，那就是——在所有被Delta病毒感染的患者中，50歲以下，注射兩劑疫苗產生完整保護力的民眾，只占3%，而且無人死亡，顯示牛津疫苗對Delta病毒的良好保護率。因此，筆者遂立即為文與大家分享這個好消息。

英國從4月分初次發現Delta病毒株後，直到6月21日止，此病毒株已占據英國所有病例的95%，在在顯示其優勢的傳播力，英格蘭衛生局數據顯示，總共有102019個病例，造成117人死亡，其中只有8人是50歲以下的患者，6人是尚未接種疫苗，2人是僅接種過一劑疫苗的人，接種兩劑疫苗且產生完整保護力的人，沒有死亡案例。另外有1320人必須住院，其中902人在50歲以下，在這90人當中，77%的人是沒有接種疫苗的，9%的人僅接種了第一劑，3%的人是完整接受兩次疫苗注射。其餘的案例是雖然已經接受了疫苗注射，但沒有等到足夠長的時間來產生保護力。從以上數據顯示，50歲以下的人也應盡速施打疫苗，台灣應該加快腳步才是。

另外，被Delta病毒感染的50歲以上人群中，三分之一是沒有接種疫苗的人，四分之一是僅接種了第一劑疫苗，39%的人是完整接種兩劑疫苗的人。這項數據顯示，某些老年人或極度虛弱的人，由於身體不夠強健，免疫力脆弱，以至於就算是注射了疫苗，也無法產生足夠強的免疫保護反應。英國衛生安全局首席執行官哈里斯博士（Jenny Harries）就說道，通過疫苗接種計劃的成功，確實可以大幅度降低Delta病毒變異株的感染率、住院率和死亡率，這是非常令人鼓舞的消息，但我們不能因此而自滿。同時，事實證明兩劑疫苗比單劑更為有效地對抗新冠病毒，所以每個人都必須去接種第二劑。

筆者也要再次提醒大家，雖然疫苗提供了極好的保護力，但它們並不能提供100%的保護，仍然會有脫逃感染（Breakthrough Infection；也有人翻譯成突破感染）的發生，因此拜託大家應該繼續和以往一樣，遵守防疫規定，並盡可能在家工作，減少外出群聚，以保護自己和周圍的人。

英格蘭衛生局表示，由於越來越多的證據表明疫苗對Delta病毒極其有效（尤其是在兩次接種後），所以民眾要求放寬外國旅行規則的呼聲就越來越大。英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）認為，從綠名單上的國家返回英國本土時，完全接種疫苗的英國人應無需再行隔離，而此份綠名單目前包括14個國家和地區。相信不久的將來，國際間疫苗護照的實施，將逐漸擴大，也指日可待。

（作者為陽明大學兼任教授）

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