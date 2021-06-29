近期由於Delta變異株侵入台灣，早前由美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的疫苗NVX-Cov2373，據稱在經過三期臨床實驗後，證明其對中症和重症防護力達100%，整體效力為90.4%，早已成為全球各國採購的對象。我國防疫指揮中心指揮官陳時中即透露，去年已向其總公司洽購，當時對方回覆已參與COVAX平台，產量以供應COVAX為主，並建議透過COVAX平台可較早取得，若雙邊供應會拖到比較晚。

針對民進黨政府採購疫苗問題，最早是疏忽疫情的發展和過度依賴國產疫苗，且對進口疫苗態度消極，專欄作家陳少甫乃發信給Novavax公司詢問疫苗採購問題，但該公司的電子郵件回應是「疫情期間只有政府會來談採購疫苗，而目前並沒有跟台灣政府有任何聯繫，也沒有計畫與台灣政府洽簽合約。」

這下子可好了，陳時中立刻被打臉，而且讓此一重要事件成了羅生門。基於我國的整體防疫政策與相關措施已成為國際笑柄，我們寧願相信指揮中心確實有做「超前部署」，也真的有跟Novavax公司聯繫詢問，因此只要能夠拿出所有相關證據，讓真相大白，一方面可解除國人疑惑，洗去指揮中心和蔡政府所遭受的種種冤屈羞辱，另方面也可為「超前部署」弭補些許過失。

有道是「證據會說話」，只要證據亮出來，一翻兩瞪眼，根本無需多做解釋。因此請陳時中具體說明是何年、何月、何日與諾瓦瓦克斯生技公司聯繫？聯繫的方式是甚麼？就算是打電話，也會有「電話紀錄簿」，紀錄裡應包括發話人、受話人、談話主要內容及時間為何？

6月9日蘇貞昌院長在答覆藍委楊瓊瓔質詢時，將為何買不到疫苗說成是「有訂購冷凍雞腿，但對方不出貨」的神比喻；但直到現在也沒有看到訂單，後續也沒有進一步的說明，政府辦的事也就這樣「唬弄」過去了。有關曾經聯繫Novavax公司乙事，可不能又是打馬虎眼混過去。

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