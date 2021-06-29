中國國民黨江丙坤副主席受連戰主席的委託，於2005年3月28日至4月1日參訪大陸，會見了中央政協賈慶林主席，國務委員唐家璇，中央台辦陳雲林主任，並與中共中央台辦舉行工作會議，達成未來兩黨可執行的十項成果。

這是1949年後中國國民黨與中國共產黨高層之間首次的正式接觸，是兩岸關係上的一次重要的里程碑，也是為連戰主席同年五月份訪問北京做鋪路的工作。這次三十四人參訪團定位為「緬懷之旅，經貿之旅」，但當時媒体簡稱為「破冰之旅。」

筆者時任中國廣播公司總經理並兼台北市記者工會理事長，以民間媒體社團負責人的身分受邀參加參訪團，因而親身經歷了這次有歷史意義的參訪活動。

參訪團訪問了大陸三個城市，廣州，南京及北京。重要活動有3月29日在廣州祭拜黃花崗七十二烈士墓，3月30日拜謁南京中山陵國父孫中山先生陵寢。晚六時三十分，在北京參加中央台辦陳雲林主任晚宴，晚八時四十分，江炳坤與陳雲林及雙方主要幹部在釣魚台賓館舉行工作會談。3月31日上午赴香山祭拜國父孫中山先生衣冠塚，下午二時在中南海紫光閣會晤國務委員唐家璇。四時在人民大會堂拜會政協賈慶林主席。4月1日參訪團離北京經香港返台北。

3月29日上午江丙坤副主席率團赴廣州祭拜黃花崗72烈士，因是1949年以來中國國民黨高層首次正式來訪，在廣州市頗為轟動，當天來黃花崗的廣州市民眾計有3000餘人，代表著廣州市民眾的歡迎與關注。

江丙坤副主席在獻花行禮之後，宣讀「祭黃花崗七十二烈士文」，「...辛亥春雷，義起粵中，碧血飛濺，寡不敵眾，忽焉殞命，出師未捷，千古遺恨。義聲揚振，五月爾後，武昌繼之，遂覆清室，民國以立，共和新造。壯哉先烈，死已為國，身毀名榮，英風義烈，永為世帥，黃花忠魂，以勵來茲...。」此一祭文陳述並代表中國國民黨未忘先烈們創建共和，拋頭顱一灑熱血之義舉。

3月30日，參訪團上午10時赴南京中山陵祭拜國父孫中山先生，後參觀原國民政府總統府。下午三時抵北京，晚六時三十分參加中央台辦陳雲林主任晚宴。

陳雲林主任在晚宴前的講話，對兩黨高層在1949年後首次會晤，有很高的評價與期待，「開啟了貴我兩黨之間黨對黨對話的先聲，」「在兩岸同胞期盼的海峽兩岸共同發展，共同繁榮的今天，江副主席率團緬懷先列，瞻仰偉人的遺跡，為台灣的安定與發展，謀求加強兩岸經貿合作，意義非凡。」「中國是兩岸同胞共同的家園，我們有信心、有能力，把他建設的更美好。」

江丙坤副主席的講話表達了這次參訪的目的是定位緬懷之旅，經貿之旅，「相信兩岸的對峙甚至於緊張，絕對不利兩岸經濟繁榮。希望透過這次的努力，能夠恢復對話，至少恢復到春節包機和緩的局面。」「台灣經濟儘管受阻因素很多，包括大陸的崛起，區域的整合，面對邊緣化的危機，台灣必須強化經濟實力，恢復台灣過去的經濟發展，相信信心是台灣發展的關鍵，如何恢復投資者的信心，兩岸的和諧和平，台灣的政治穩定是最重要的前提條件。」

晚八時五十分大陸方面中台辦陳雲林主任，幾位副主任，局長，另有商務部，農業部，國家質撿局，海關總署有關負責人與我方江丙坤副主席，九位國民黨籍立法委員，智庫人員及張榮恭，李慶平在釣魚台國賓館舉行近二小時兩黨工作會談，我方參訪l團反映了許多各方面的民意，有些事不是對方在現場即能肯定答覆，有些要進一步磋商，有些對方還需要研究。但還是整理出雙方意見接近的十項初步成果。

工作會談後，雙方各自舉行記者會，晚十一時十分，我方張榮恭副秘書長與台北市記者公會理事長李慶平代表參訪團在釣魚台國賓館六號樓舉行記者會。

張榮恭說明了此次工作會談有十項初步成果：

1，關於兩岸客機和貨機包機的節日化和常態化，如何落實來回應廣大台商的需求，方便台灣民眾的旅遊，大陸方面表示積極的態度。對此國民黨還會繼續派遣團體和大陸磋商，同時國民黨也會積極促成台灣方面，政府的相關部門同意派出民間團體和大陸進行磋商，因為我們認為客運包機的便捷方便民眾，而貨運包機有助於台灣的產業，特別是電子資訊業的競爭力，因此雙方認為應該持續推動。

2，關於台灣農產品在大陸銷售問題，參訪團指出涉及到台灣中南部菜農、果農、和其他農業生產，這些農民如果能夠把產品廣泛的、大量的行銷到大陸、有助於農民本身的權益、大陸方面同意在通關、檢疫和物流部分，擬定優惠政策，制定便利措施，對此國民黨願意繼續派遣團體，包括組織農民團體和大陸進一步磋商，以謀取台灣農民的權益，增進他們的福祉。

3，在兩岸的農業合作方面，大陸方面願意讓台灣的農民，到大陸各地的農業合作實驗區和其他地方創業發展，大陸方面表示，願意為台灣農民到大陸，提供實質的支持和幫助，研擬辦法和加強保護他們的正當權益。

4，有越來越多的台商進入大陸，台商非常關心自身權益的保障，雖然大陸方面制定相關法規，參訪團反應台商和台灣工商界的意見，認為兩岸應該簽署台商投資權益保障協議，今天的會談當中，中共中央台辦明確表示贊同這個主張，未來需要兩岸相關團體和工商界人士進一步接觸，特別是台商繼續表示意見，推動這項協議的實現。

5，台灣的服務業和觀光業者，一直期待大陸開放民眾到台灣觀光旅行，這也是2001年台灣經發會的共識，就是台灣開放大陸民眾到台灣觀光。台辦表示願意為民眾赴台旅遊，積極做出準備，對方也要求台灣方面做出相應的準備。

6，台灣的金融業，保險業，運輸業和醫療業的服務業，希望到大陸發展期盼大陸進一步開放市場。台辦表示大陸願意在這方面研議開放，很多已經事實上開放，他們願意進一步研究，如何在這些行業，加強兩岸合作。還有兩岸信息產業標準的研究，台辦給予正面的回應，也歡迎台灣的科技業，派遣人員到大陸參與大陸資訊與產品標準的制定，以及推展相關的合作。

7，兩岸的新聞交流，過去在兩岸的交流當中，一直走在其他交流之前，現在兩岸的媒體相互常派，參訪團建議大陸方面，推動開放台灣媒體在大陸常駐。今天台辦表示，願意早日促成兩岸媒體互派常駐。

8，關於大陸對台輸出漁工勞務的問題，台灣與業界有這樣的需求，大陸方面表示，希望兩岸民間行業組織，能夠就大陸漁工的意外問題、保險問題、工資問題和休息場所問題，和台灣民間團體加強磋商做出安排，大陸願意恢復對台灣輸出漁工。

9，在兩岸的民間交流方面，雙方認為可以從縣市之間和鄉鎮之間，加強對口交流，推動縣市與縣市，鄉鎮與鄉鎮的相互往來，促進雙方人民的了解，有利於兩岸的和諧相處。

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10，大陸方面表示，願意對台灣學生在大陸求學，採取和大陸學生相同的收費標準，也願意設立對台灣大學的獎學金辦法。

接著，李慶平做了補充說明，參加工作會談立委們提出了一些問題。

1，開放大陸同胞到金門、馬祖觀光，大陸方面欣然同意。

2，金門、馬祖的民眾到大陸參訪，簽證的問題，也就是多次入境的問題，以及包括全面性的台灣方面人士到大陸觀光旅遊或做生意也要考慮多次入境的問題。

3，對於打擊犯罪的問題也進行討論，尤其是運用大陸為基地，對台灣民眾詐財的問題，大陸方面很重視，將會積極處理。

4，關於上海台商提出，現在上海台商學校叫做台胞學校，台商希望改名為台商學校，大陸方面欣然同意。

5，大陸方面也同意，協助台資企業在大陸上市，目前有兩家上市，大陸方面願意積極協助。

兩黨的工作會議有了豐碩的成果，解決了台商一部分的問題，也希望在當時兩岸關係惡化的情況下，願促成兩岸的政府，運用民間團體的力量，進行對話，溝通，緩和對立，促進台灣的經濟發展。

2005年4月1日，時任中國國民黨副主席江丙坤在北京首都國際機場啟程返台。中共中央台辦副主任李炳才、中共北京市委副書記龍新民在機場為其送行。(中新社)

三月三十一日上午江丙坤副主席與參訪團赴北京香山國父孫中山先生衣冠塚祭拜。

下午二時江丙坤副主席與參訪團赴中南海紫光閣，會晤國務委員唐家璇，唐委員表示，昨晚有成效，達成十二項共識（台辦發言人的說法），兩岸人民都非常關心美國國務院發言人的評論，美國是積極的，有相當的評價，和緩兩岸關係，美方表示歡迎，中央領導同志也親自過問到此事。在兩岸關係上，經貿、文化、教育、藝術、體育都要廣泛交流、求大同存小異。

國際間非常關注兩岸的情勢，萊斯國務卿來亞洲訪問，主要是到北京，他坐在江先生同一個位置上於我談過，主要是朝鮮核武問題及兩岸關係，她認為兩岸要和緩，和平穩定，要堅持一個中國的政策，反對台獨，反對任何方面的片面行動，使兩岸緊張。對陳水扁當局很反感，有戒心，他希望兩岸局勢趨向和緩。胡錦濤總書記三月四日講話，國際間給予積極的評論，希望很快看到兩岸關係有進一步發展和緩和。

美方對貴團此時已有兩次積極評論，我們與美國在台灣問題上是有分岐的，什麼是現狀，美、中看法不同。大陸與台灣同屬一個中國，有九二共識，反對台獨，要對話，取得共識。對十二項初步成果，我們是言而有信，言必行，行必果，一件又一件，一點又一點來履行。

唐家璇委員進一步提到，台灣當局搞台獨，法理及文化、教育台獨，「反分裂法」在一定意義上是被台獨勢力逼出來的，憲改與公投有時間表，我們採取有效地應對措施，是被逼出來的。

反分裂法的宗旨是促進和平及統一，我們的政策是一貫的，江八點發展到胡四點，一脈相承，主張國家主權及領土完整，力爭實現和平統一，是原則性和靈活性高度的結合。島內要求台獨者並非大多數，只要有一個中國，大門是敞開的。

關於台灣民眾所關切的參加WHO技術性問題，衛生部正在加緊與世衛組織秘書處溝通，願在現有基礎上，就台灣醫療、衛生人員參加參與世衛組織的技術性活動，做出合理的安排。

江丙坤副主席表示，感謝此次參訪團受到各地妥善安排，目前兩岸關係惡化，因執政者要搞一邊一國，正名運動，使台灣走向戰爭邊緣。國民黨在執政時台灣的經濟，每年增長8%，最近四年是2.7%，所以此次「破冰之旅」也是為台灣的經濟不要邊緣化。在台灣，台獨勢力約20%，80%的民眾是反對台獨，我們將繼續努力緩和兩岸關係，捍衛中華民國，反對兩岸動武，求大同存小異。

下午4時在北京人民大會堂會晤正協賈慶林主席，賈慶林在會晤時說：「...大陸在2020年GDP將達四萬億美元，人均所得為3000美元，目標是以人為本，全面建設小康社會，和協社會。...」

「...目前台灣出現台獨的因素，情勢嚴峻，艱難。台灣當局的台獨立場，台獨活動，憲政改造，法理台獨，要有效地遏止，才可和平穩定發展。我們的政策是爭取兩岸和平穩定發展...。」

「從報載瞭解到中國國民黨連戰主席希望來大陸訪問，對此明確表示歡迎，邀請中國國民黨連戰主席，在他認為合適時間來訪，會對兩岸關係的發展產生重大影響。」「廖承志曾說過：渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇，貴團開創五十多年來黨對黨的交流與對話，昨天12項問題，取得的步成果，完成了經貿之旅。」「中國國民黨反對台獨，主張九二共識，發展兩岸關係，推動兩岸三通，對此表示高度的讚賞」

江丙坤副主席表示，這次到中山陵看到中山先生所寫的「博愛」，「天下為公」，兩岸應以中山先生為師，共創兩岸雙贏局面。台商在大陸獲得台辦的協助，也為大陸同胞創造了就業機會。昨天的十項初步成果，有部分為經發會的共識，有部分是政府已有的政策，也有台商的要求，如果本團是「破冰之旅」，連戰主席將是「和解之旅」，他會選擇時當的時機來大陸。目前全世界的資金都到大陸，影響了台灣，台灣要留住資金，主要在改善兩岸關係，國民黨是反對台獨，也反對武力衝突，我們所關切的是東協加大陸，加日本，加韓國，台灣有邊緣化的情況，因此應有在此地區自由貿易協定的安排。國際空間的發展，得到台灣老百姓的支持，目前，世界50%的貿易在亞洲，台灣要參與東亞的整合，透過經貿交流，兩岸和平可以期待。

參訪團在與賈慶林主席會唔後，可說完成了任務。四月一日離北京經香港返回台北。

江丙坤「破冰之旅」，不僅完成連戰主席訪大陸做先期準備工作，另以在野黨的身份，希望協助政府緩和兩岸關係，並儘一切可能解決通航，促進兩案觀光事業，幫助台灣農產，水果及漁業產品外銷大陸，敦促大陸重視台灣國際空間問題。

中國國民黨一貫的以促進兩岸和平發展為志業，目前兩岸關係又進入了危險期，執政黨與反對黨是否應認真考慮進行合作，共同的緩和兩岸關係，免除台灣被認為是全世界最危險的地方。（作者為前中國廣播公司總經理）