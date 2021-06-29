新冠肺炎始於中國大陸，所以當疫情開始傳播後，蔡總統面對兩個敵人，一是新冠病毒，二是作為爆發地的大陸。問題是，大陸也想消滅病毒，所以大陸也可以是合作者，跟台灣一起合作消滅共同的敵人──病毒。這個看似簡單的命題到了蔡政府這邊就變得很複雜，因為他們是靠反中取得政權的，因此本能上把病毒和中國畫上等號，就可獲得最大的利益。然而問題也出在這裡，病毒有自己的生命，一旦蔡政府設錯防線時，病毒立刻趁隙無情地撲向台灣。

有關蔡政府初期防疫的錯誤，各方已經說了很多，不再贅述，這裡是談一下情境。蔡政府不僅阻斷所有大陸人來台，即使台灣人返台，也做了一番表演工夫。如臨大敵般地派出穿防護的工作人員，用藥水朝他們東噴西噴，然後送到一個集中處篩檢隔離，確定沒病才放人；同時，其他地方返台或來的人，填一張簡單的表就輕鬆放行，去旅館或家裡隔離。兩周內沒任何症狀就行了，期間不需要任何篩檢。防疫指揮官陳時中表示篩檢「偽陽性」太多，不準確所以不做。

換言之，他實際上是放任了無症狀的「真陽性」在台灣社區橫行無阻。

由於刻意把中國大陸當成最大敵人，也就只能用寬鬆的政策對待所有其他的國家，以作為拉攏手段。如此一來真正的敵人病毒就找到大舉入侵台灣的機會。

而此一時期，美國總統川普把中國當成一切問題的罪魁禍首，動用所有力量反中，同時也利用蔡政府當馬前卒。蔡政府喜不自勝，不僅迎合，甚至主動衝到美國的前方。然而，此時局面已有根本的改變，病毒流行到英國和印度，成為流行的源頭，而且威力強大，蔡政府對卻渾然不覺，仍然沉醉在去年勝利的假象中。

今天世界防疫成績名列前茅的國家，去年都在做一樣的事情，即加強普篩，盡一切力量找出無症狀的患者；同時，也積極跟世界研發疫苗的主要藥廠談判簽約，主動丟一大筆資金進去，以保證疫苗一出來自己就先拿到幾千萬劑。其實，他們自己也研發疫苗，但不妨礙多多益善。這可是攸關國民健康、經濟正常運轉的生死大事，他們的政策都是先把上億劑的疫苗抓在手中再說，寧願到時候太多，用不上，也不要沒有，或者不夠。

結果，同一時候，蔡政府在做什麼？趁著被川普利用的聲勢，由外交部長破口大罵世衛祕書長譚德塞，甚至鼓動網軍群起羞辱之；又揮霍國庫在國際上四處宣傳，吹牛自己做得有多好，台灣內部綠色網軍則四處征討，羞辱不同防疫意見者；同時，也用一種傲慢的態度對國際疫苗製造商東嫌西嫌，一副毫不在乎的樣子。或許，最生動的一幕就是，陳時中以一種抗疫人民英雄的姿態探訪夜市，彷彿金城武面對一大堆少女的尖叫般時，露出了燦爛笑容。

現在回頭看，真是愚昧至極。今年的大轉折始於川普下台。中美大戰，美國敗了，遍體鱗傷，於是換了總司令，基本上是逐步縮回去，台灣的外在環境丕變，蔡政府操作反中情緒以壓制內部問題的最大支撐力沒了。此時，真正的敵人已經是好幾代病毒的Delta，從世界各地對幾乎不設防的台灣，如同颱風般撲進來。

蔡總統找了郭台銘與台積電來開會，表示她意識到問題的嚴重性，開始把病毒當成頭號敵人，然而，政治機器的權力慣性無法瞬間改變，接下來的防疫只能是追著局勢，步履蹣跚，民眾將看到更多的真相，綠媒和網軍的抹黑不但沒用，只會激起更大的反感。而這些都是政局將根本改變的前奏。

（作者為資深媒體人）