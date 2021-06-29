朋友去廈門出差，進出兩岸海關，深深體驗兩種不同的防疫作法。

廈門入境，已有專人穿著全套裝備等候，在機場先做一次PCR，即使搭機前72小時已在台灣取得陰性證明；然後專車送到防疫旅館。第二天即有人來抽血再做一次PCR，之後每天上下午都會派醫護人員來量體溫做紀錄；倒數第二天再做一次抽血及PCR。也就是14天當中總共做了3次PCR和2次抽血。臨走，專車送到車站，最後拍照存證。

回台灣前3天，在深圳做核酸只要人民幣20元（台幣86元左右)，對比台灣7000元簡直是天價；從抵達桃園機場一直到出關，除了量體溫外沒有任何的檢驗，所有檢查人員也沒有全副武裝，就只戴個口罩而已；出關也沒專人帶領，自己叫防疫計程車前往防疫旅館，司機也只是兼職，雖有戴口罩，卻沒有全副武裝。

登記入住後，必須自己量體溫，然後每天上下午回報給櫃檯，準不準沒人知道，全程也沒有抽血和做核酸，14天隔離完什麼都不用做，直接到櫃台辦退房離開。

為什麼3+11會成為破口？為什麼防疫旅館如此馬虎？為什麼Delta會大舉侵台...？原來，兩岸的國門把關的態度，已經說明了一切。

蔡總統記者會上說要加強邊界管制，只說匡列、疫調、篩檢，上述基本的措施都沒有談到，看指揮中心怎麼亡羊補牢了。