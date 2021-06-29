彭博資訊從去年起針對全球53個規模超過2000億美元的經濟體，進行全球防疫韌性評比。最新排名中，台灣慘摔至第44名，不僅輸給巴西、還輸給了越南、泰國、智利、伊拉克、奈及利亞和墨西哥。

5月中旬台灣疫情大爆發，《紐約時報》指稱，台灣疫苗施打慢，這一天遲早會來；《金融時報》說，台灣疫情爆發，重要原因是不敢「逆時中」的官僚文化；《時代雜誌》則以虛假的安全感和私密的小茶水，重批台灣防疫吹牛破功。面對外媒的客觀報導，執政當局和網軍側翼群起反擊。彭博最新的「全球防疫韌性評比」，不僅為先前外媒對台灣防疫成績的批評做了最佳的註解，也重重地甩了蔡英文總統與行政院長蘇貞昌以及中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的防疫團隊一巴掌。

過往，這項評比最重要的指標，是控制新增確診和死亡數，避免醫療系統不會崩潰。疫苗問世後，評分方式轉而側重能否恢復疫情爆發前的生活。新的評比4項指標分別為「疫苗接種率」、「封鎖嚴重性」、「航班載客力」與「已接種疫苗旅客自由度」。根據新的評比指標，台灣4項指標全數「滿江紅」。疫苗接種率僅4%，排行第44名；封鎖嚴重性評分為69分，名列第37名（若指揮中心將防疫警戒升級為4級，評分將更高、排名更低）；與2019年同期相比，過去4周「航班載客力」指標為負的91.5%，排名最後；而「已接種疫苗旅客自由度」項目中，台灣以122分排名第43名。

彭博評比，不脫西方偏見。按新的指標，美國榮登世界第一，中國大陸則落居第8名。其中，封鎖嚴重性指標，美國為47分，大陸高達78分，比台灣的69分還高。已接種疫苗旅客自由度指標，美國高達334分，大陸為121.5，只比台灣少0.5。其實，美國所謂封鎖，甚為鬆散，大陸的封區封城極為徹底，對比美中的封鎖嚴重性，猶如蘋果對比橘子。而端午假期，大陸各地報復性出遊大爆發，相對台灣的冷清過節，彼岸的封鎖嚴重性又怎麼會超過台灣呢？旅客自由度又怎會略高於台灣呢？已接種疫苗旅客自由度指標，涉及國內外航線重開、出入境旅客數和國內航班旅客數，若說大陸的這項指標低於美國，也不盡可信。

國際評比，涉及主事者的主觀意識和指標選定，很難客觀與全面。我們應該要慶幸，還好，彭博資訊沒有將「政府取得疫苗的能力」、「他國捐贈疫苗與自行採購疫苗比例」以及「赴境外施打疫苗人口比」也列入評比指標，否則，台灣的排名或許還要更低呢！無論如何，台灣疫苗施打覆蓋率僅及4%是鐵的事實，不僅遠低於人均GDP高過於我們的西方國家，甚至還低於泰國、馬來西亞、印度、印尼等開發中國家，真不知那隻矗立在WHA會場門口的藍鵲，還有沒有臉大聲地喊著「Taiwan Can Help」？

Delta變種病毒來勢洶洶，防疫路遙迢。蘇內閣和疫情指揮中心別再陶醉於昔日防疫的榮耀，也別再發動大內宣圍剿彭博資訊，是該展現防疫韌性的時候了。趕緊找對的人，做對的事，透過對的管道，進口足夠和對的疫苗，全島聯防，阻絕病毒於境外。（作者為資深媒體人）