若說抗疫視同作戰，則國人施打疫苗，藉由提升接種覆蓋率，構建群體免疫屏障，阻絕病毒擴散路徑，降低對國人健康威脅與醫療體系的衝擊，則有如布建防禦工事。當防禦工事越是堅強，病毒與疫情所能造成的威脅與損害也就愈小，整個社會與經濟民生也才能夠盡快恢復正常運行。

尤其，除了目前已在台灣流行的Alpha病毒外，傳播力與威脅性更強的印度Delta變種病毒株，日前已侵入台灣。政府除了針對重點區域展開全面圍堵，快速普篩，全力截擊以避免其逃逸擴散外，更須爭取時間，加速疫苗的取得與施打效率。

如以目前疫苗到貨量與施打進度來看，包含6/20美國捐贈的250萬劑，則目前疫苗到貨量為485.5萬劑；若以每人1劑算，則可覆蓋20.7%的人口。若加入6/30即將抵台的41萬劑政府採購疫苗，以及日本已宣布7月中前將再次捐贈的100萬劑AZ疫苗，則屆時疫苗數量約626.5萬劑，同以每人1劑算，其覆蓋率將可達到26.7%。

然而，令人擔憂的是，隨著疫苗陸續到貨，國內前幾類優先施打對象卻出現部分緩打潮或臨陣退卻的現象。這固然與疫苗選擇、潛在副作用與部分死亡案例有關，但政府的疫苗施打策略與節奏，若不能隨著施打情況進行快速機動調整，不僅徒然流失已經具備的珍貴施打量能，也不利群體免疫防禦工事的及早建立，更勢將影響全國的解封時程。

若以6/14日端午節為基點，當日累計施打數量為85萬5125人次；而截至6/28日止，累計施打數量則升至196萬4592人次。換言之，從6/15至6/28的這14天裡，新增施打數量為110萬9467人次，其日均施打數量為7萬9248人次，也就是每天打不到8萬劑。

觀察這段期間的施打情況，最高峰為6/15達到14萬9718人次，進展最大；但6/17起開始明顯出現緩打潮，每日施打人次大幅降低，甚至只有5萬左右，約為6/15高峰值的1/3左右。期間最低點為6/26-27，周末兩天共施打1萬8399人次，甚至僅佔前一個周末(6/19-20，11萬2218人次)的16.4%。

如以65%人口每人2劑計算疫苗施打的「推進率」，則打完達標時的目標值應為130%；如要提升至80%的人口，則目標值則為160%，台灣目前疫苗到貨量，可供我們推進到20.7%左右。然而，截至6/28為止，我們的疫苗接種推進率僅達8.36%。其中，完成至少1劑者佔8.20%，而完成2劑的接種者更僅佔1.62‰（0.162%）。

若計算6/15-28過去這14天裡，我們的新增推進率為4.72%，日均推進率僅為0.34%。若維持此一均速，則未來14天，也就是到7/12下一個三級解封時點，其推進率僅能增加4.72%，也就是屆時只能達到13.08%的目標。

反之，假設7/12的推進率要達到20%的目標，或把目前已到貨的剩餘疫苗全數施打下去，則未來14天的日均推進率應提升至0.88%，也就是每天施打數量應提升至20.6萬人次，甚至是比6/15的15萬更多。但是，我們真的能夠奮起直追，而政府與國人都已做好必要的準備並展現出這樣的決心?

台灣疫苗的取得進度，確實已經慢了。此刻，政府更應善用並加速，將已經到手的疫苗在最短的時間裡，以機動靈活的施打策略，積極調動並充分發揮國內的施打量能，盡可能讓更多國人都能及早施打，盡快產生部分抗體，避免讓好不容易取得的疫苗，遲滯在作業費時的封緘流程或冷凍庫裡，我們才可能跑贏這場與病毒的競賽。

（作者為兩岸政策協會秘書長）

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